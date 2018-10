Stiri pe aceeasi tema

- Fortele aeriene americane (U.S. Air Force) au construit un hangar la Baza Aeriana 71 de la Campia Turzii, ce ar putea fi folosita pentru a gazdui avioane fara pilot MQ-9 Reapers si a sprijini operatiuni de culegere de informatii in Europa de Est si zona Marii Negre, scrie publicatia Defense News.…

- NATO a respins miercuri afirmațiile președintelui Vladimir Putin care sugera ca forțele alianței din Europa de Est reprezinta o amenințare pentru Rusia, declarand ca acestea nu se compara cu desfașurarea de trupe militare ale Moscovei, informeaza Reuters.

- Presedintele Klaus Iohannis a facut apel luni la politicienii din Opozitie sa lase deoparte "interesele marunte" si "orgoliile" si sa puna mai presus interesul tarii, punctand ca este nevoie de dialog intre acestia. "Un ultim apel vreau sa il adresez Opozitiei si politicienilor care se…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita ministrului de Interne, Carmen Dan, sa-si asume responsabilitatea pentru modul in care a gestionat situatia din timpul protestelor si sa prezinte un raport detaliat privind modul in care fortele de ordine au actionat si la ordinul cui, potrivit unui comunicat al…

- "Aceasta propunere de act normativ a existat si in timpul mandatului meu. Nu am sustinut-o deoarece este gresita pe fond, ca principiu de gandire a unui sistem national de cercetare, in opozitie cu ceea ce se intampla azi in Europa si in lume", a scris Pricopie, joi, pe pagina sa de Facebook.In…

- Fortele americane si ale NATO s-au retras si si-au mutat atentia dupa Razboiul Rece. Insa interventia Rusiei in Ucraina in 2014 a fortat alianta sa se reorienteze asupra abilitatilor pe care le-a lasat sa se piarda. Abilitatile si capabilitatile pe care alianta le practica acum arata foarte mult ca…

- Fostul lider al PSD, Mircea Geoana, susține ca președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, i-a sunat pe Viorica Dancila și Klaus Iohannis și le-a recomandat o impacare, avand in vedere ca Romania va prelua președinția Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019.Mircea Geoana a aratat ca președintele…

- Romania a facut propuneri concrete pentru intensificarea prezentei avansate a NATO in zona Marii Negre, a declarat presedintele Klaus Iohannis la summitul Aliantei Nord-Atlantice, pledand pentru o „abordare unitara” pe flancul estic, potrivit Mediafax. „In primul rand, trebuie sa asiguram capacitati…