Iohannis, de acord doar parţial cu remanierea. Olguţa Vasilescu şi Ilan Laufer, respinşi ca “nepotriviţi” Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca a emis decretul de remaniere guvernamentala, tinand cont de propunerile formulate de PSD. “Aceasta remaniere este o solutie slaba. Sunt in continuare de parere ca solutia corecta pentru Romania ar fi fost si este in continuare inlocuirea acestui guvern care a creat foarte multe probleme Romaniei. Dar, pana atunci, avem aceasta remaniere. Sunt de acord sa se faca o remaniere, insa trebuie sa tin cont de cateva lucruri”, a declarat seful statului, la Palatul Cotroceni. Șeful statului a anunțat ca refuza propunerile de numiri in funcțiile de miniștri… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

