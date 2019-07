Stiri pe aceeasi tema

- Ion Tiriac a declarat, sambata, la Eurosport, ca Simona Halep isi foloseste mai mult in ultimul timp calitatile, subliniind ca aceasta este destul de rapida, dar inca nu se deplaseaza destul de bine.

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioana la Wimbledon! A trecut in finala de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Ilie Nastase a oferit declarații controversate inaintea meciului, dar la final a fost mult mai reținut. „Eu cred ca a fost cea mai rapida finala de la Wimbledon.…

- "Felicitari campioanei Romaniei! Felicitari, Simona! Ne-ai umplut inimile de bucurie si mandrie!", a scris Viorica Dancila. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a castigat turneul de la Wimbledon, sambata, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams in finala cu 6-2, 6-2. loading...

- Presedintele Klaus Iohannis a felicitat-o pe Simona Halep pentru victoria din finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon, printr-un mesaj postat sambata pe Facebook. "Felicitari, Simona Halep pentru castigarea turneului de Grand Slam de la Wimbledon! O victorie exceptionala…

- Meciul de tenis dintre Simona Halep si Cori Gauff din optimile Wimbledon 2019, pentru un loc in sferturile celui de-al treilea turneu de Mare Slem al anului, s-a incheiat cu victoria romancei, care a pus capat astfel parcursului remarcabil al tinerei americance. Simona Halep, locul 7 WTA, a invins-o,…

- WIMBLEDON 2019. "Antrenorul meu va analiza viitoarea adversara, eu nu stiu cu cine voi juca. Nu ma uit pe tabloul de concurs. Daca nu te uiti, nu simti presiunea. Eu vreau de fiecare data sa arat cea mai buna versiune a mea pe teren, la asta ma concentrez", a spus Simona Halep imediat dupa meci,…

- Simona Halep, 7 WTA și 27 de ani, și Mihaela Buzarnescu, 53 WTA și 31 de ani, se vor intalni miercuri in turul doi la Wimbledon. Fostul lider mondial a avut mari emoții in confruntarea din primul tur cu Aliaksandra Sasnovich. S-a accidentat la glezna, insa tot a reușit sa revina in setul doi de la 2-5…