Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca respingerea candidaturii Rovanei Plumb de catre Comisia juridica a Parlamentului European reprezinta "un nou esec major al guvernarii PSD, care aduce prejudicii Romaniei", si ca "avem o noua dovada a incompetentei premierului Viorica Dancila". El ii cere imperativ…

- Rovana Plumb a primit un vot negativ, joi, in Comisia juridica a Parlamentului European pentru funcția de comisar european.Klaus Iohannis spune ca decizia de la Bruxelles este ”o noua dovada a incompetenței premierului Viorica Dancila” și ii cere sa ca consulte Parlamentul și președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis ii cere premierului Viorica Dancila sa retraga imediat candidatura Rovanei Plumb pentru portofoliul de comisar european pe Transporturi si sa vina cu o noua nominalizare, doar dupa acordul Președintelui Romaniei și cu avizul Parlamentului . "Respingerea candidaturii Rovanei…

- Laszlo Trocsanyi a fost ministru al Justitiei intr-o perioada in care Ungaria era acuzata de autoritatile de la Bruxelles pentru derapaje in ceea ce priveste statul de drept. Ca si in cazul Rovanei Plumb, respingerea a fost determinata tot de nereguli in ceea ce priveste declaratia de avere,…

- PSD are nume de rezerva pentru inlocuirea Rovanei Plumb, dar decizia va fi luata dupa intoarcerea premierului Viorica Dancila din SUA. Numele vehiculate pentru functia de comisar european, potrivit unor surse politice: Viorica Dancila, premier Dan Nica, a fost vehiculat și pana…

- "Bineinteles ca o sustin pe Rovana Plumb. Am sustinut-o din prima clipa, eu am propus-o, o sustin in continuare. Am incredere in experienta Rovanei Plumb, o sustin si, pentru ca am vazut din nou in spatiul public ca imi pregatesc portofoliul de comisar, va asigur ca nu este niciun gand in acest sens,…

- "Pentru ca intuiesc ca vom fi acuzati, daca votam impotriva doamnei Plumb, ca nu aparam interesele tarii noastre si ca din cauza noastra Romania risca sa piarda un portofoliu important, vreau sa precizez cat se poate de clar: daca Rovana Plumb va fi respinsa, Romania poate desemna un alt candidat…

- Delegația USR-PLUS din Parlamentul European a transmis luni ca se opune numirii Rovanei Plumb in funcția de comisar european, propunere oficializata azi de noua președinta a Comisiei Europene. USR-PLUS spun ca Plumb risca sa pice la votul din comisiile Parlamentului European:„Guvernul Romaniei,…