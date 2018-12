Iohannis, Dăncilă, Macron, Trump, notați! Borza: Ca să vezi coincidență… Viorica Dancila nota 9 – Pentru discursul corect de miercuri din plenul reunit al Parlamentului. Pe perioada exercitarii Presedintiei Consiliului UE de catre Romania, Dancila a indemnat partidele politice sa renunțe la orgolii, interese și confruntari. A facut apel la pace, consens și dialog. Și eu cer aceleași lucruri. Macar in cele șase luni, cand se va da ora exacta de la București pentru toata Europa, sa dam dovada de solidaritate, toleranța și respect. Klaus Iohannis nota 7 – Il depunctez pentru ca nici acum nu s-a pronunțat pe nominalizarile inaintate de Viorica Dancila pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Creștin-Democrat german alege astazi pe succesorul sau succesoarea Angelei Merkel, in cadrul convenției federale a CDU, de la Hamburg. Dupa 18 ani la șefia partidului, Merkel a anunțat, la inceputul lunii noiembrie, ca nu va mai candida. In prezent exista trei candidați oficiali: Annegret Kramp-Karrenbauer…

- Uniunea Crestin-Democrata din Germania (CDU) isi alege vineri un nou lider, in locul cancelarului Angela Merkel, in cadrul unui vot in care concureaza strans trei principali candidati pentru postul foarte important, relateaza agentia dpa. In timp ce intentiile de vot ale membrilor CDU arata ca Annegret…

- Uniunea Crestin-Democrata din Germania (CDU) isi alege vineri un nou lider. Pentru foliul ocpat in ultimii 18 ani de Angela Merkel concureaza strans trei principali candidati pentru postul foarte important. Intentiile de vot ale membrilor CDU arata ca Annegret Kramp-Karrenbauer, aliata a lui…

- ''Astept cu nerabdare o intrecere corecta'', a declarat secretarul general al CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, in discursul sau rostit la o reuniune a organizatiei de femei a CDU, desfasurata la Berlin. Kramp-Karrenbauer, colaboratoare apropiata a Angelei Merkel, a aparut la acest eveniment alaturi…

- Un nume greu de pronunțat chiar și pentru nemți, insa o voința puternica și, surprinzator, chiar o delimitare de politica Angelei Merkel, mentorul sau. Annegret Kramp-Karrenbauer, secretarul general al CDU, și-a anunțat oficial candidatura la președinția partidului creștin-democrat din Germania. Ea…

- Secretarul general al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, a fost propusa in mod oficial de filiala Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a landului din care provine, Saar, pentru a-i lua locul cancelarului Angela Merkel la sefia formatiunii la nivel national, transmite dpa. Filiala…

- 37% dintre romani ”doresc relatii mai stranse cu SUA” Berlin, sediul cancelariei germane. Foto: Pixabay Mai mult de o treime dintre români - 37% - doresc ca tara noastra sa aiba relatii mai strânse cu Statele Unite, 25% - cu Germania, în timp de 11% au optat pentru relatiile cu…

- Liderii din Turcia, Rusia, Franta si Germania au cerut, sambata, in cursul unui summit la Istanbul mentinerea armistitiului in vigoare in provincia siriana Idleb.La acest summit fara precedent au participat presedintii rus Vladimir Putin, turc, Recep Tayyip Erdogan, si francez Emmanuel Macron,…