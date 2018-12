Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis marti o scrisoare prim-ministrului Viorica Dancila, in care ii solicita includerea subiectului protejarii drepturilor si intereselor cetatenilor romani aflati in Marea Britanie pe ordinea de zi a proximei sedinte de Guvern. ‘Dupa cum cunoasteti, principalul obiectiv…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca va merge la sedintele de Guvern, dupa ce a constatat "o dorinta de colaborare" din partea prim-ministrului Viorica Dancila. "Am solicitat agenda (sedintei de Guvern - n.r.). Cred ca trebuie sa vedem lucrurile un pic in perspectiva. Ne pregatim pentru presedintie…

- Dancila a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern, ca vor fi luate unele masuri privind imbunatatirea serviciilor medicale pentru persoanele cu afectiuni cronice aflate sub supraveghere in centrele medico-sociale, scrie news.ro. "Vom majora fondurile necesare functionarii centrelor de asistenta…

- Presedintele Klaus Iohannis va anunta, la ora 13.00, daca ii va numit pe Lia Olguta Vasilescu si pe Mircea Draghici in Guvern, dupa ce premierul Viorica Dancila a sesizat azi CCR, pe motiv ca seful statului nu respecta Constitutia.

- Presedintele Klaus Iohannis a calificat miercuri drept "o varianta interesanta" propunerea USR de a participa la fiecare sedinta de Guvern din luna decembrie. "Da, e o varianta interesanta", a spus Iohannis,...

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit miercuri, la Palatul Victoria, pe presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Mai multe amanunte ofera prin telefon Ionut Gheorghe, corespondentul TVR.

- „Romania e in grafic pentru preluarea presedintiei Consiliului UE si orice declaratie care aduce o urma de indoiala face rau Romaniei. Suntem in linie dreapta, am nominalizat o persoana cu experienta, va fi sprijinita de multi experti si care poate conduce la o presedintie de succes pentru Romania.…

- Tudorel Toader a precizat, marți, referitor la o posibila remaniere, ca nu a fost anunțat de premierul Viorica Dancila daca va ramâne sau nu în Guvern, menționând însa ca nu și-a construit cariera în fruntea