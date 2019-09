Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala prezidentiala va incepe abia pe 12 octombrie, dar materialele de publicitate politica outdoor si-au facut deja aparitia in peisajul bucurestean, candidatii cei mai prezenti fiind Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Dan Barna, Theodor Paleologu si Ramona Ioana Bruynseels. Modificarile…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, i-a cerut primului ministru Viorica Dancila sa nu mai utilizeze institutiile si resursele statului in campania electorala pentru alegerile prezidentiale, informeaza agerpres.ro. Eugen Tomac a declarat vineri, intr-o conferinta de presa organizata la Iasi, ca premierul…

- Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune publice si private incepe in ziua de 12 octombrie, ora 0.00, si se incheie in ziua de 9 noiembrie, la ora 7.00, potrivit deciziei adoptate marti de Consiliul National al Audiovizualului. „Campania electorala prin intermediul…

- Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune publice si private incepe in ziua de 12 octombrie, ora 0.00, si se incheie in ziua de 9 noiembrie, la ora 7.00, potrivit deciziei adoptate marti de Consiliul National al Audiovizualului, potrivit news.ro"Campania electorala prin intermediul…

- 'La noi asa am observat ca exista de foarte mult timp o impartire in grup pentru ca la noi sunt reprezentate 17 organizatii. Practic, suntem 17 partide intr-unul si probabil jumatate - jumatate va fi votul. Am avut acum o discutie cu premierul Viorica Dancila, a fost o delegatie, si am spus ca noi…

- Circulatia trenurilor de metrou se desfasoara, joi dimineata, cu dificultate, dupa ce o persoana a cazut in fata trenului in statia de metrou Izvor. Se pare ca ar fi vorba despre un barbat de 40 de ani, care a fost declarat mort. „Metrorex informeaza ca, astazi, 25.07.2019, incepand cu 07:05, circulatia…

- Comunicat asupra incidentului de la Metrou. „Metrorex informeaza ca, astazi, 25.07.2019, incepand cu 07:05, circulația trenurilor de metrou se desfașoara cu dificultate pe Magistrala 1 (Dristor-Pantelimon). Modificarile in circulație au fost facute intrucat o persoana a cazut in calea de rulare in stația…

- Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 1 (Dristor-Pantelimon) se desfasoara cu dificultate joi dimineata, incepand cu ora 7:05, din cauza unei posibile tentative de suicid, informeaza compania printr-un comunicat remis AGERPRES. "Metrorex informeaza ca astazi, 25.07.2019, incepand cu 7:05, circulatia…