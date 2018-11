Iohannis: Daca PSD doreste sa dea lege sa-l scape pe infractorul Dragnea de puscarie si legi sa-i sechestreze pe romani in tara, atunci e o guvernare antiromaneasca

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, joi, afirmatiile lui Teodorovici privind limitarea dreptului de munca in UE a cetatenilor romani, pentru a-i aduce in tara: „Am fost stupefiat, un ministru vrea sa tina romanii captivi!”, a spus seful statului, la Palatul Cotroceni. „Sper ca nu folosesc o expresie…

- Intrebat despre declaratia ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, privind limitarea la 5 ani a dreptului de a lucra intr-o tara UE, presedintele Klaus Iohannis a afirmat: "Sper ca nu folosesc o expresie nepotrivita. Cand am citit acea stire, ca sa spun asa, am luat act cu stupefactie de propunerea…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a combatut, miercuri, afirmatiile potrivit carora el el fi "anti-european". Teodorovici a afirmat ca a fost profund implicat in negocierile pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, fiind profund "pro-european". Ministrul de Finante a afirmat…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, marti, in cadrul unei dezbateri in Parlament, ca doreste limitarea la 5 ani a dreptului de a lucra intr-o tara membra a Uniunii Europene (UE), in contextul in care angajatii plecati din Romania, la munca in Germania, nu se mai intorc ”in veci”.…

- "Cu foarte putin timp inainte de preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, ministrul Teodorovici, ministru desemnat de un partid social democrat, face o propunere ministrilor de finante din statele membre UE in deplina contradictie cu principiile fundamentale ce stau la baza constructiei…

- "Patru ani, ca student, pentru a ma intretine, am luat doar joburile pe care colegii mei din Austria, Ungaria, Polonia sau chiar Turcia le refuzau, pentru ca eu, roman, nu aveam drept de munca. Inca doi ani dupa, am muncit in Austria pe jumatate din cat ar fi trebuit sa primesc. Pentru ca eu, roman,…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, rpopune limitarea dreptului românilor de a lucra în strinatate. ”Eu am ridicat problema asta și la nivelul colegilor mei, miniștrii de finanțe din cadrul Uniunii Europene. Poate e mai restrictiva sau de alta…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca le-a propus omologilor sai europeni introducerea unui singur permis de munca pentru toți europenii care lucreaza in strainatate. El susține ca in acest fel se va evita o eventuala „ruptura” intre diferite țari. „Trebuie sa invațam la nivel european…