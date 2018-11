Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, duminica, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului European in care se discuta proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE).

- Strasbourg, 23 oct - Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca unul dintre cele mai importante proiecte pentru Romania este summitul UE care va avea loc anul viitor la Sibiu, subliniind ca tara noastra intentioneaza sa aiba un mandat…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, in plenul PE, ca in Romania exista o dezbatere politica, insa nu a dorit sa dea alte detalii, precizand ca este hotarat sa ramana implicat in a le garanta romanilor pastrarea valorilor democratice,…

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, dupa intalnirea cu omologul italian Sergio Mattarella, ca nu este loc pentru regres in comunitatea internationala, precizand ca Uniunea Europeana trebuie sa joace un rol mult mai important decat in…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o intrevedere cu Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, in marja participarii la segmentul de nivel inalt al celei de a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut marti, la New York, o intrevedere bilaterala cu regele Regatului Hasemit al Iordaniei, Abdullah al II-lea, in marja celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, ocazie cu care…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, despre scrisoarea comuna a ministrilor de externe din Romania, Polonia si Lituania privind Brexit, ca la nivel institutional nu s-a discutat despre acest document, dar ca acesta reflecta pe fond…