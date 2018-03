Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a trimis presedintelui o scrisoare prin care solicita sa initieze demersuri prin care sa obtina un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004 - privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Asociatia “Forumul Judecatorilor din Romania”, i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis consultarea Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) asupra unor aspecte curente vizand modificarea in Romania a ”legilor justitiei”, precum si unele reglementari…

- Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi si mai bune, a afirmat, ieri, presedintele Klaus Iohannis, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres. „Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi mai…

- Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, ca nu este problema sefilor de stat sa discute situatia unui fugar, precum Sebastian Ghita, dar totusi a ridicat aceasta problema stiind ca presa va fi interesata, potrivit Mediafax. "Nu am discutat (n.r.:…

- Asociatia “Forumul Judecatorilor din Romania”, persoana juridica de drept privat, independenta, nonprofit, neguvernamentala si apolitica, asociatie profesionala a judecatorilor din Romania, a adresat o solicitare motivata Președintelui Romaniei și Parlamentului Romaniei privind consultarea Comisiei…

- "Eu nu ii voi cere explicatii personal. Eu cred ca e dator el sa dea explicatiile astea in interiorul partidului, sa explice cate intalniri de genul acesta a avut, de ce le-a avut si in ce context. Poate, pur si simplu, a fost obligat sa participe. Poate a participat din placere. Lucrurile astea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea i-a raspuns, luni, lui Codrin Stefanescu, care ii ceruse explicații privind prezenta la petrecerile SRI. Dragnea a replicat ca acesta poata sa ceara explicatii de la „camaradul” lui Gabriel Oprea. „Cred ca domnul Codrin Stefanescu poate sa ceara aceste explicatii de la…

- Legile justiției intra saptamana aceasta in linie dreapta, imediat dupa ce motivarea Curții Constituționale pe ultima lege din acest parchet legislativ, cea privind organizarea și funcționarea CSM, va fi publicata. Iar semnalele sunt clare in ciuda opoziției manifestate de catre oficialii de al…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, legat de Comisia de la Venetia, ca forul poate sa recomande oricare dintre variantele deja functionale in Europa si a enumerat cateva dintre acestea, numirile fiind facute de premier, presedinte sau forurile judecatoresti.

- PNL nu a luat o decizie cu privire la sustinerea motiunii simple impotriva ministrului Justitiei anuntata de USR, a declarat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care a adaugat insa ca Tudorel Toader nu mai are ce cauta in fruntea MJ. "Nu am luat inca o decizie. Am mandatat…

- Reprezentanții Comisiei de la Veneția se pare ca nu au mai așteptat sa fie sesizați din Romania pe legile justiției și au trimis reprezentanți in Parlamentul Romaniei, pentru a se informa de la fața locului.Deputatul USR, Stelian Ion, membru in comisia pentru legile justiției, susține ca a…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizand ca este vorba de o problema care tine de Romania si e bine sa fie rezolvata in tara. "Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele. Am acelasi…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizand ca este vorba de o problema care tine de Romania si e bine sa fie rezolvata in tara. "Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele. Am…

- Comisia Europeana si presedintele Jean-Claude Juncker au fost, "din capul locului", pentru acceptarea Romaniei in Spatiul Schengen, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a facut aceasta declaratie, la o conferinta de presa comuna cu presedintele…

- Conform unor zvonuri de ultima ora, Klaus Iohannis s-ar pregati sa sesizeze Comisia de la Venetia pe tema modificarilor aduse de PSD – ALDE legilor Justitiei. Iata un gest care excede in mod clar pactul incheiat de presedinte cu liderul PSD. Tabara PSD & Comp., tocmai a rasuflat usurata dupa ce prima…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Viorica Dancila risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, care au fost maziliți dupa ce au intrat in conflict cu Liviu Dragnea. Orban considera ca Dancila va rezista doar pana in momentul in care va da semne de independența, pentru ca ”Liviu…

- O tara intreaga asteapta deciziile Curtii Constitutionale in privinta controversatelor legi ale justitiei. Adoptate recent de majoritatea PSD-ALDE-UDMR, cu sute de mii de romani in strada și dezbateri aprinse in spatiul public, legile in cauza au primit deja un semnal din partea judecatorilor CCR.…

- CCR a admis partial criticile de neconstitutionalitate aduse modificarilor aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, urmand ca sesizarile privind legile 303/2004 si 317/2004 privind Statutul magistratilor si organizarea CSM sa fie dezbatute pe 30 ianuarie, informeaza Mediafax. ”Decizia consta…

- CCR a admis partial criticile de neconstitutionalitate aduse modificarilor aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, urmand ca sesizarile privind legile 303/2004 si 317/2004 privind Statutul magistratilor si organizarea CSM sa fie dezbatute pe 30 ianuarie.

- 'PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim, daca mai exista oameni care sunt cat de cat cu capul pe umeri in actuala pseudo-majoritate parlamentara, pentru ca sunt oameni carora le este efectiv rusine de ce se intampla in PSD, dar inca nu au curajul sa se manifeste public.…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, si-a exprimat joi convingerea ca CCR va da o decizie ''istorica'' si ''inteleapta'' in cazul modificarilor aduse legilor Justitiei. "Ministerul Public in continuare este foarte atent, urmareste cu cea mai mare atentie procedura de verificare a…

- Un grup de aproximativ 15 persoane au participat, miercuri seara, la un protest in zona intrarii de langa statuia Leu a Palatului Cotroceni, fiind vorba de o actiune convocata pe Facebook de Initiativa Romania fata de nominalizare de catre presedintele Klaus Iohannis a Vioricai Dancila pentru functia…

- USR: Presedintele a avut o sansa si a decis sa o dea PSD Biroul National al Uniunii Salvati Romania considera ca propunerea din partea coalitiei PSD-ALDE pentru functia de prim-ministru, Viorica Dancila, nu respecta criteriile de competenta enuntate public de presedintele Klaus Iohannis si califica…

- Cazul polițistului pedofil a readus in discuție felul in care funcționarii statului sunt evaluați psihologic si declarați apți pentru a face o meserie care are legatura directa cu securitatea cetațeanului. S-a ajuns la concluzia ca la nivelul ministerului de Interne sunt folosite teste psihologice…

- Partidul Național Liberal a adresat o scrisoare președintelui Curții Constituționale prin care solicita sesizarea Comisiei de la Veneția cu privire la modificarile aduse legilor justiției. PNL vrea ca judecatorii CCR sa țina cont de eventualele precizari pe care le poate face Comisia in acest caz. Partidul…

- Liberalii au transmis marti o scrisoare presedintelui Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), Valer Dorneanu, in care solicita sesizarea Comisiei de la Venetia privind Legile Justitiei, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES. "Consideram ca, acum cand sunt deduse judecatii sesizari…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- "Am luat decizia sa solicitam prin grupurile parlamentare Curtii Constitutionale sa uzeze de posibilitatea pe care o are si care a mai fost folosita in 2012 si anume aceea de a solicita un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ, sa solicite un punct…

- Protestatarii care vin zilnic in fata sediului PSD Sibiu i-au cerut, duminica, printr-o scrisoare publica, presedintelui Klaus Iohannis, sa intervina ferm, prin toate mijloacele pe care le are constitutional, pentru Legile Justitiei si chiar sa solicite punct de vedere de la Comisia de la Venetia.

- Redactorul-șef al publicației Evenimentul Zilei, Simona Ionescu, vorbește despre „acuzațiile, extrem de grave și mincinos construite” ale judecatorului Cristi Danileț la adresa ziarului. Totul ar fi plecat de la o știre publicata pe EVZ.ro și ulterior retrasa in care se spune ca Legile Justiției ar…

- La sedinta CSM urmeaza sa vina si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, astfel ca cei doi oficiali ai statului roman urmeaza sa se intalneasca, dupa o perioada de timp in care șeful statului l-a criticat in termeni duri pe ministrul Justiției ca l-a ocolit in perioada elaborarii și dezbaterii Legilor…

- Donald Trump a dizolvat miercuri o comisie a carei infiintare a solicitat-o pentru anchetarea presupuselor fraude electorale de la ultimele alegeri prezidentiale americane, relateaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Jaf de PROPORTII in Venetia: Bijuterii de milioane de euro, furate din Palatul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, ca la intalnirea pe care a avut-o miercuri cu reprezentantii protestatarilor din Piata Victoriei s-a ajuns la concluzia ca nu se pot intelege. "Numitorul comun cu care as incepe a fost (...) posibilitatea dialogului, un dialog de bun simt, argumentat,…

- Pe site-ul Camerei Deputatilor, la documentele comisiei privind modificarea Legilor Justitiei, apar traduse cele trei legi adoptate recent si care vizeaza organizarea judiciara, statutul judecatorilor si functionarea CSM. Potrivit surselor parlamentare, aceste traduceri au fost transmise joi…

- Florin Iordache a transmis joi ministrului de Externe, Teodor Melescanu, textul tradus al celor trei legi privind domeniul Justitiei care au fost adoptate recent in Parlament, transmite Mediafax. De asemenea, va fi trimis catre ambasade și un rezumat cu amendamentele depuse la pachetul de legi, precizeaza…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta legilor justitiei. Magistratii spun ca dezbaterea parlamentara pe tema acestor legi a ignorat punctul de vedere al magistraturii si avizele negative ale CSM, informeaza Digi 24."Dezbaterea…

- Camera Deputaților a adoptatlegea de aprobare a OUG privind plata defalcata a TVA sau split TVA, așa cum este cunoscuta in mediul public, cu modificari fata de varianta venita de la Guvern. Legea "SPLIT TVA" a fost modificata in Comisia de Buget a Camerei Deputaților. Astfel, potrivit noilor…

- Secretarul general al Consiliului Europei a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, reprezentantul de la Bruxelles recomandandu-i sefului statului sa solicite o expertiza a Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste legile Justitiei

- Consiliul Europei contesta modificarile aduse legilor justiției și recomanda, intr-o srisoare adresata președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, expertiza Comisiei de la Veneția - Comisia europeana pentru democratie prin lege.

- Sociologul Marius Pieleanu, directorul Avangarde, afirma ca daca maine ar avea loc alegeri președințiale, Klaus Iohannis ar ieși din nou invingator. ”Președintele țarii incontestabil este in centrul jocului de putere. Nu pierde nimic din simpatie publica, nici atunci cand nu iese public. E…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat o masura fara precedent si a impus sanctiuni Poloniei pe care o acuza ca incalca prin reforme judiciare valorile democratice de baza ale Uniunii Europene. Financial Times noteaza ca nu numai Polonia incalca valorile democratice de baza ale UE, ci si Ungaria,…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania solicita Curtii Supreme sa ia mai multe masuri in cazul Legii303/2004 statului procurorilor si judecatorilor, care a fost adoptata saptamana aceasta in Senat. Judecatorii cer sesizarea Presedintelui Romaniei pentru trimitere spre reexaminare, sesizarea CCR …

- „Daca cineva iși imagineaza ca nu vor exista urmari (dupa adoptarea legilor justiției - n.r.) e pur și simplu cazut din luna. Nu vom fi mai respectați și nu se va considera ca am consolidat statul de drept”, a spus Klaus Iohannis in cadrul unei intalniri la Cotroceni cu jurnaliștii la Palatul Cotroceni,…

- Cu tot scandalul de rigoare si in timp ce jumatate din atentie, cel putin, era atrasa, pe buna dreptate, de tentativa de macelarire a Codurilor Penale, modificarile la Legea 303 /2004 privind Statutul magistratilor a trecut ca vantul prin Senat intr-o varianta care marcheaza inceputul decisiv al scoaterii…

- In loc sa se stinga in perioada doliului național, scandalul din Parlament capata proporții de la o zi la alta. Comisia care se ocupa de modificarea Legilor Justiției a ajuns la Codul Penal și la cel de procedura penala, motiv pentru Kovesi sa strige ca DNA se desființeaza practic daca se voteaza amendamentele…

- Liberalii trag un semnal de alarma legat de Legile Justiției. Deputatul PNL, Ovidiu Rațchi, a afirmat marți ca social-democrații se vor afla „intr-o situație foarte dificila in cazul in care Comisia de la Venetia va critica legile justitiei, in conditiile in care Guvernul Romaniei solicita Ucrainei…

- ”La articolul 44, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (3) Actiunea disciplinara in cazul abaterilor savarsite de judecatori, procurori si magistrati-asistenti se exercita de Inspectia Judiciara, prin inspectorul judiciar”, se arata in amendamentul adoptat de comisia speciala.…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Traian Basescu, si-a exprimat convingerea, duminica seara, ca presedintele Klaus Iohannis va trimite legile justitiei la Comisia de la Venetia inainte de a le respinge sau de a le promulga.