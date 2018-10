Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a raspuns, marti, europarlamentarilor care au criticat Romania, din cauza legilor justiției, a referendumului pentru familie și a violențelor din 10 august. Seful statului a transmis ca Romania este un stat de drept si ca va garanta romanilor pastrarea valorilor democratice,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a pledat marti, in plenul PE, pentru consolidarea proiectului european. "Parcurgem un nou capitol in devenirea si consolidarea proiectului european in care avem nevoie de elaborarea unei noi viziuni cu privire la viitorul…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi, in plenul Parlamentului European, la dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene. Dupa discurs, europarlamentarii ii vor adresa intrebari presedintelui pe subiectul Justitiei. Dezbaterea de la Strasbourg este programata sa inceapa la ora 11.30.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a fost primit marti, la sediul PE, de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Cei doi vor avea o intrevedere, iar apoi presedintele Klaus Iohannis va participa, in plenul PE, la dezbaterea…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 3 octombrie 2018, la Strasbourg, o intrevedere cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani.Discuțiile celor doi oficiali s-au concentrat pe aspecte legate de pregatirea și exercitarea de catre Romania a Președinției Consiliului…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, despre scrisoarea comuna a ministrilor de externe din Romania, Polonia si Lituania privind Brexit, ca la nivel institutional nu s-a discutat despre acest document, dar ca acesta reflecta pe fond…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca pozitia Comisiei Europene cu privire la extinderea mandatului Frontex este una corecta. "Comisia a venit cu o propunere care in esenta credem ca este corecta. Frontexul face o treaba…