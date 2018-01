Iohannis, critici aspre la adresa majorității PSD-ALDE: Afectarea independenței justiției este de neacceptat „La doar un an de la alegerile parlamentare, am ajuns deja la al treilea Cabinet PSD-ALDE, dupa un dublu eșec cu guvernele anterioare. In mod sigur, nu aceasta este performanța pe care o așteptau romanii. Sper ca, odata cu investirea celui de-al treilea Executiv propus de majoritatea parlamentara, sa inceteze și aceasta țopaiala guvernamentala, care a dus anul trecut la degradarea climatului social și la o stare de spirit care nu poate fi benefica dezvoltarii unei societați”, a afirmat președintele Romaniei. Șeful statului a subliniat ca dupa alegerile parlamentare din 2016, nu am avut parte nici… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

