Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis critica, luni, OUG data de Guvern pentru alegerea șefilor de consilii județene, transmițand ca schimbarea legii electorale facute prin OUG e de fapt o concesie pe care premierul vrea s-o faca in fața baronilor PSD in incercarea de a le caștiga sprijinul. Madalina Dobrovolschi,…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat, luni, decizia Vioricai Dancila de a modifica modul in care vor fi aleși președinții de Consilii Județene, respectiv prin vot direct. „Sunt favorizați baronii PSD”, a transmis președintele Klaus Iohannis, prin purtatorul de cuvant al Administrației Prezidențiale,…

- Update: "Romanii au fost supusi unor noi umilinte din partea unor guvernanti incapabili sa inteleaga ca rolul lor e sa fie in sluja cetateanului, nu impotriva lui. Eu cer ca dupa incidentele grave din 2014 care s-au repetat ieri sa ia masuri urgente pentru ca romanii din Diaspora sa poata vota in conditii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca, in urma rezultatelor alegerilor europarlamentare de duminica, Guvernul PSD trebuie sa plece. "În urma acestui rezultat, Guvernul PSD trebuie să plece. Este un rezultat care nu poate fi interpretat în niciun fel", a spus Iohannis, într-o…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat la Summitul PPE de la Bucuresti, prilej cu care seful statului a cerut romanilor sa voteze lista PNL la urmatoarele alegeri. De asemmenea, seful statului a lansat un atac la PSD.

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac extrem de dur la adresa PSD, de pe scena Summit-ului PPE, care se desfașoara la București. Evenimentul este transmis in toate țarile Uniunii Europene, iar razboiul politic intern se externalizeaza.”Votul din 26 mai este totuși și un moment cu o…