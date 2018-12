Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca ordonanta de urgenta pe Codul fiscal anuntata de ministrul Finantelor nu are analiza de fundamentare, vine cu idei nemaiauzite, arunca economia in haos si a facut apel la Guvern sa se razgandeasca, sa puna in dezbatere, sa faca o analiza si sa vina…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut declarații de presa la Palatul Cotroceni, dupa ce Guvernul Dancila a decis sa sesizeze Curtea Constitutionala, privind un conflict de natura institutionala intre Executiv si Presedinte, dupa refuzul numirii in functie a doi ministri. Seful statului spune ca aceasta…