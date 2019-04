Presedintele Klaus Iohannis saluta finalizarea investigatiilor in "Dosarul Revolutiei" si trimiterea cauzei spre judecare, considerand ca acesta reprezinta un pas extrem de important, dupa o lunga perioada de timp, in stabilirea adevarului cu privire la evenimentele din Decembrie 1989, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.



"Crimele de la Revolutie nu pot ramane nepedepsite!", arata Administratia Prezidentiala in comunicat.



Seful statului subliniaza "importanta deosebita a cauzei istorice privind Revolutia din 1989 si apreciaza ca anuntul privind finalizarea…