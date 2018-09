Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca pozitia Comisiei Europene cu privire la extinderea mandatului Frontex este una corecta.



"Comisia a venit cu o propunere care in esenta credem ca este corecta. Frontexul face o treaba buna si imi place sa reamintesc ca Romania este foarte implicata in Frontex, insa este nevoie de mai mult, asta insemnand ca trebuie sa ne gandim daca nu crestem efectivele Frontex si daca le dam atributii un pic mai clare in combaterea migratiei ilegale si in zona de frontiere externe ale Uniunii",…