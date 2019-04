Stiri pe aceeasi tema

- "Comisia a fost cat se poate de clara: doamna Kovesi este candidat preferat de Parlamentul European. Am avut ocazia sa lucrez cu doamna Kovesi mai multi ani. E o jurista de mare calitate pe care o admir pentru curajul sau. Este important ca ea sa poata fi candidata, astfel incat institutiile europene…

- Dupa ce Liviu Dragnea anuntase ca personal nu va merge saptamana viitoare la discutiile convocate de catre seful statului pe tema Justitiei, dar ca din partea PSD vor exista reprezentanti la consultari, a venit randul partenerilor de Coalitie sa transmita ce au decis in legatura cu invitatia venita…

- Calin Popescu Tariceanu i-a trimis miercuri o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis, prin care ii cere sa semneze urgent decretul de revocare din functie a procurorului general dupa zvonul conform caruia Augustin Lazar a fost implicat in persecutarea disidentului Iulius Filip. Domnule…

- Presedintele Klaus Iohannis a invitat la Cotroceni, miercuri, de la ora 17.00, reprezentanti ai autoritatii judecatoresti si ai asociatiilor profesionale ale magistratilor pe tema situatiei actuale din sistemul judiciar. Aceeasi tema de discutii a fost abordata, marti, de catre seful statului…

- Augustin Lazar on Tuesday submitted his candidacy for a new term as prosecutor general of Romania.Read also: Euro trades at 4.7564 lei "Half an hour ago I submitted it [his candidacy - editor's note]. I went to the minister's office to do it, of course," stated Lazar, at the CSM (Supreme…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema revocarii din functie a procurorului general, Augustin Lazar, respectiv despre posibilitatea sesizarii CCR pe marginea refuzului sefului statului in acest caz, informeaza Agerpres.roViorica…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a subliniat importanta dezvoltarii retelelor de specialisti in domeniul proprietatii intelectuale din fiecare stat membru UE, cu ocazia unei reuniuni de profil organizata la Bucuresti in contextul detinerii de catre Romania a Presedintiei Consiliul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la Ateneul Roman unde se serbeaza Ziua Culturii Naționale, ca Anul Carții e o inițiativa buna și așteapta ca Guvernul sa o puna in aplicare cu eficiența, in contextul in care Romania se distinge ca o țara in care este cea mai redusa lectura de carte."In…