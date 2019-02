Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a mers, sambata, la schi, pe partia Transalpina. Șeful statului s-a fotografiat cu turiștii, pozele fiind postate pe rețelele de socializare.Ultima data, președintele a mers la schi pe 19 ianuarie, in Munții Șureanu, si atunci fiind fotografiat de turisti. Citeste…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarile PNL, USR, ICCJ si a presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu Legea privind declasificarea unor documente. * Seful statului a sesizat CCR cu privire la aceasta lege, motivand ca, "prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, luni seara, ca afirmatia ca ar fi semnat o ordonanta de clasare a unui dosar care l-ar viza pe presedintele Klaus Iohannis este ”ridicola” si sustine ca l-a cunoscut pe seful statului dupa ce s-a consumat toata procedura de numire. Augustin Lazar a fost…

- Șeful consilierilor judeteni PSD din Vrancea a postat pe Facebook un trucaj cu presedintele Iohannis in haine naziste. Constantin Guguianu, fost ofiter de contrainformatii militare si de 15 ani consilier judetean in Consiliul Judetean Vrancea, a distribuit imaginea șocanta cu simbouri naziste, iar…

- Klaus Iohannis a ajuns, joi, la Guvern, urmand a participa, asa cum a anuntat, la sedinta de Guvern.Seful statului este insotit de mai multi consilieri. Decizia presedintelui de a participa la sedinta a fost luata dupa anuntul Puterii privind posibilitatea promovarii unei OUG de amnistie…