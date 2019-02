Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, condamna noul atac al coalitiei majoritare si al Guvernului la adresa justitiei independente, prin adoptarea OUG nr. 7 2019 fara nicio consultare, cu ignorarea completa a partenerilor de dialog, a profesionistilor din justitie, cu riscul indepartarii Romaniei de…

- Reacție extrem de dura a președintelui Klaus Iohannis, dupa scandalul din Justiție. Șeful statului condamna "noul atac al coaliției majoritare și al Guvernului la adresa justiției independente, prin adoptarea OUG nr.

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Guvernului abrogarea de indata a OUG nr. 7/2019, prin care au fost aduse modificari legilor justitiei, si implementarea recomandarilor cuprinse in raportul Mecanismului de Cooperare si Verificare al Comisiei Europene si in rapoartele Comisiei de la Venetia. ‘Presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Guvernului abrogarea de indata a OUG nr. 7/2019, prin care au fost aduse modificari legilor justitiei, si implementarea recomandarilor cuprinse in raportul Mecanismului de Cooperare si Verificare al Comisiei Europene si in rapoartele Comisiei de la Venetia.…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a vorbit, marți, despre audierile din Comisia de Specialitate a Perlamentului European de la Bruxelles, dar și despre declarațiile președintelui Klaus Iohannis cu pr...

- „PSD incearca sa caute solutii pentru politicienii cu probleme penale, in frunte cu seful lor de partid. PSD nu poate sa vina cu solutiii neavenite, neconstitutionale. Faptul ca se vehiculeaza in public aceste lucruri, arata ca acestora nu le pasa de Romania, de cetateni, ci de propriii membri“, a declarat…

- Președintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului sa gaseasca soluții in problema recursului compensatoriu și nu sa caute vinovați in trecut pentru o problema provocata de actuala guvernare. In replica, PSD susține ca recursul compensatoriu a fost inițiat de Guvernul Cioloș și susținut de Iohannis.”Iohannis…

- In contextul in care Romania se pregateste sa preia presedintia semestriala a UE de la 1 ianuarie, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca se indoieste ca guvernul de la Bucuresti intelege pe deplin ce inseamna sa conduca blocul comunitar timp de sase luni.Lia Olguta…