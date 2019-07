Iohannis, cerere desființare SIIJ. Herjeu: Cum să-ți permiți tu să dai indicaţii şi ordine? "Cum sa-ți permiți tu, un politician (sau ”politruc”, dupa propria-ți marturisire) ajuns la Cotroceni din greșeala și cu mult noroc ajutat de stele, sa dai indicații și ordine despre cum ar trebui desființata o secție independenta de investigare a infracțiunilor magistraților, singura, de altfel, condusa de niște magistrați validați de alți magistrați, aleși de toți magistrații din țara? Dupa ce timp de 5 ani, ți-ai construit o imagine falsa, repetand mecanic sloganuri despre neamestecul politicului in justiție? Sigur, proștii arondați propagandei care te deservește nu vad nicio contradicție… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

