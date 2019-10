Iohannis cere Parlamentului să reexamineze Legea privind preluarea paramedicilor SMURD de către ISU "Desi legea mentionata are ca scop instituirea unor masuri de natura sa rezolve problemele cu care se confrunta autoritatile administratiei publice in finantarea activitatii de acordare a primului-ajutor, o serie de dispozitii ale acesteia - ce vizeaza atat functionalitatea in sine a Programului, cat si statutul personalului preluat - prin neclaritatea sau impredictibilitatea acestora pot conduce la compromiterea scopului urmarit de legiuitor, motiv pentru care se impune reexaminarea actului normativ de catre Parlament", se arata in cererea de reexaminare transmisa Parlamentului de seful statului,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

