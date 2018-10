O asteptata prima reactie din partea presedintelui Iohannis dupa ce ministrul Justitiei anuntase, seara trecuta, pe fondul prezentarii raportului de evaluare a activitatii procurorului general, ca declanseaza procedura de revocare a lui Augustin Lazar din fruntea Parchetului de pe langa Inalta Curte a venit in urma cu scurt timp. Concret, de la Cotroceni s-a anuntat ca […] Iohannis cere din nou demisia lui Toader. Cererea de revocare a lui Lazar, “complet neadecvata” is a post from: Ziarul National