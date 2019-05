Iohannis cere demiterea de urgenta a lui Teodor Melescanu si Carmen Dan. La Cotroceni va face o comisie mixta pentru alegeri

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a cerut demiterea miniștrilor Teodor Meleșcanu și Carmen Dan dupa modul de desfașurare al alegerilor 2019. ”Trebuie sa existe și urmari politice. Trebuie sa plateasca cu funcția! Solicit demiterea ministrului de Externe și Interne, imediat insemnand imediat!”, a zis Klaus Iohannis.

- Reacții politice dupa anunțarea rezultatului alegerilor europarlamentare Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (26 mai, ora 21:00) - Realizator: Ianna Ionita Realizator: Bun gasit, stimați ascultatori, sunt Ianna Ionița și ma bucur sa fiu alaturi de dumneavoastra în aceasta…

- Dupa europarlamentare, președintele Klaus Iohannis cere demisia guvernului Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva/ Administratia prezidentiala RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (26 mai, ora 21:01) Klaus Iohannis: Buna seara, dragi români! Sunteti…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a comentat astazi, la Craiova, incidentele de vinerea trecuta de la Topolveni, in județul Argeș, atunci cand zece persoane care protestau in timpul unei vizite a liderului PSD, Liviu Dragnea, au fost ridicate de jandarmi si duse la sectia de Politie. "Stiti unde…

- Ieri, presedintele Iohanis si-a lansat cartea la Casa de Cultura din Ploiesti.Distinsul scriitor nu s-a putut insa abtine sa mai traga cate-o copita partidelor care-i stau in calea PUTERII ABSOLUTE! Iata faptele: Moderator: Am deosebita onoare de a saluta prezența la Ploiești a Excelenței Sale Klaus…

- BUCUREȘTI, 9 mai, Sputnik, Dragoș Dumitriu. Așa cum anunța președintele român Klaus Iohannis, liderii Uniunii Europene au adoptat și semnat la Summitul informal al șefilor de stat și de guvern ”Declarația de la Sibiu”. Documentul este un angajament în zece puncte, care…

- K. Iohannis: Romania de maine va fi Romania antreprenoriala Forumul European pentru Antreprenoriat. Foto: presidency.ro. România de mâine va fi România antreprenoriala, a declarat presedintele Klaus Iohannis la Forumul European organizat la Bucuresti. Seful statului…

- Una dintre emisiunile fanion de la BBC, „Hard Talk", a gazduit recent un dialog cu ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto. Cu vreo doua-trei saptamani in urma, el aparuse si pe CNN, in dialog cu Richard Quest. In ambele cazuri au fost multe intrebari incomode, legate de atitudinea guvernului…