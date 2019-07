Stiri pe aceeasi tema

- "Statul roman a fost profund slabit de guvernarea PSD din ultimii ani. Prima-legile justiției pe care am incercat sa le aman, dar pe care nu am putut sa le opresc in totalitate. Multe dintre ele au produs deja efecte, iar ele trebuie reparate. Cer Guvernului sa ia masuri acum, pentru ca are parghii…

- laus Iohannis a cerut, duminica, Guvernului PSD-ALDE sa anuleze modificarile aduse legilor justiției in ultimii doi ani. Presedintele Romaniei a facut declaratii la Cotroceni legate de cazul crimelor de la Caracal.

- Președintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului PSD-ALDE sa anuleze modificarile aduse legilor justiției in ultimii doi ani.- Stire in curs de actualizare -

- ”S-a terminat, inteleg, si cu mimarea democratiei de catre presedintele ”tuturor romanilor” care face sedinte la Vila Lac cu liderii unui partid politic. Dl. Iohannis a lepadat orice precautie, orice spoiala de neutralitate, orice aparenta de respect fata de limitele functiei si a iesit sa ordone…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, miercuri, sesizarile depuse de catre PNL, USR si de catre presedintele Klaus Iohannis la legile prin care au fost modificate Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Este a patra oara cand Curtea amana decizia pe aceste sesizari. Curtea a stabilit pentru…

- La finalul consultarilor cu partidele, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca a propus tuturor formațiunilor parlamentare semnarea unui acord național pentru anularea tuturor modificarilor contestate aduse de PSD, ALDE și UDMR legislatiei din justitie. The post Presedintele Klaus Iohannis le-a propus…

- Trei asociații de magistrați, Forumul Judecatorilor din Romania, Asociația Mișcarea pentru Apararea Statutului Procurorilor și Inițiativa pentru Justiție au lansat, miercuri, un apel cu 12 solicitari, intre care desființarea ”imediata și necondiționata” a secției speciale, revizuirea normelor privind…

- Curtea Constituționala dezbate, marți, obiecțiile de neconstituționalitate formulate de PNL, USR și președintele Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Codului penal și Codului de procedura penala adoptate de Parlament, informeaza mediafax.Miercurea trecuta, judecatorii Curții au decis…