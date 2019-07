Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, duminica, majoritatii PSD-ALDE abrogarea modificarilor aduse in ultimii doi ani legilor justitiei si codurilor penale. "Cer Guvernului sa ia masuri acum pentru ca are parghii, daca mai are o minima decenta, si le mai cer ceva celor de la PSD si ALDE: abrogarea…

- laus Iohannis a cerut, duminica, Guvernului PSD-ALDE sa anuleze modificarile aduse legilor justiției in ultimii doi ani. Presedintele Romaniei a facut declaratii la Cotroceni legate de cazul crimelor de la Caracal.

- Președintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului PSD-ALDE sa anuleze modificarile aduse legilor justiției in ultimii doi ani.- Stire in curs de actualizare -

- Deputatul PSD Florin Iordache a depus, la Senat, o initiativa legislativa care obliga presedintele Romaniei sa ceara CCR, inainte de declansarea referendumului consultativ, prin trimiterea cererii la Parlament, verificarea intrebarilor care urmeaza sa fie puse in cadrul scrutinului. Astfel, Curtea Constitutionala…

- 'Astazi, am mandatat liderii grupurilor parlamentare sa finalizeze negocierile privitoare la proiectul de revizuire a Constitutiei Romaniei, in conformitate cu pactul semnat de PNL la solicitarea si initiativa presedintelui - Pactul privind consolidarea parcursului european al Romaniei - proiect…

- „Opinia Comisiei de la Venetia cu privire la modificarile aduse legilor justitiei prin O.U.G. nr. 7/2019 si O.U.G. nr. 12/2019 Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, atrage atentia Guvernului asupra noului semnal de alarma transmis de catre Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept a Consiliului…

- La finalul consultarilor cu partidele, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca a propus tuturor formațiunilor parlamentare semnarea unui acord național pentru anularea tuturor modificarilor contestate aduse de PSD, ALDE și UDMR legislatiei din justitie. The post Presedintele Klaus Iohannis le-a propus…

- Traian Basescu a fost intrebat marti care este parerea lui despre referendumul pe justitie declansat de presedintele Klaus Iohannis. "Dupa parerea mea, presedintele Iohannis risca. Daca referendumul esueaza, pierde. Un esec al referendumului va fi interpretat ca raspuns impotriva propunerii…