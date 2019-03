UPDATE: Iarna s-a reintors in Maramures. Zapada are 64 cm la Cavnic

UPDATE – Actualizare date DN: “A nins in zonele montane. Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm este depusa pe carosabilul DN 18, in Pasul Gutai, intre km 22 si km 33, respectiv in Pasul Prislop, intre km 156 si km 180. Angajatii sectiei de drumuri nationale… [citeste mai departe]