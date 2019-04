Iohannis, către marinarii români: Nava nu dispune chiar de toate facilităţile, dar reuşiţi foarte bine să completaţi prin inventivitate "Ma bucur foarte mult ca ne intalnim aici dupa ce ati terminat exercitiul. In vizita pe nava mi s-a prezentat exercitiul, rezultatele acestuia si acum, la acest moment, pot sa va spun ceva foarte simplu: felicitari, sunt foarte mandru de voi si de munca pe care ati depus-o si pe care o depuneti. Este imbucurator si linistitor sa aflu de la comandantii vostri ca v-ati integrat foarte bine cu participantii din alte tari. Mi-a placut foarte mult cand am auzit ca in conditiile in care nava nu dispune chiar de toate facilitatile pe care vi le doriti, reusiti foarte bine sa completati prin capacitatea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis s-a aflat, vineri, la Constanța, pentru a vizita mai multe nave participante la „Sea Shield 2019”, cel mai mare exercițiu multinațional naval NATO organizat de Forțele Navale Romane in apele teritoriale ale Romaniei si in apele internaționale ale Marii Negre, transmite…

- Exercitiul "Sea Shield 19" va fi interconectat, vineri, 12 aprilie, in ultima zi de desfasurare, cu Exercitiul "Vigorous Warrior 19", in portul militar Constanta, printr o secventa de evacuare medicala de la bordul fregatei "Regele Ferdinand", care va avea loc in intervalul orar 11.00 12.30.In cadrul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va vizita vineri, 12 aprilie a.c., navele militare participante la exercitiul NATO "Sea Shield 2019", in Portul Constanta Dana Militara."Interconectarea dintre cele doua exercitii multinationale majore va fi realizata, in premiera, in portul militar Constanta,…

- Vigorous Warrior 19 – VW19, cel mai mare exercitiu cu focus medical din istoria Aliantei Nord-Atlantice, se desfasoara in perioada 1-15 aprilie in mai multe unitati ale Armatei Romaniei, pe cele trei componente - terestra (activitati care vor avea loc, in majoritate, la Centrul National de Instruire…

- Armata rusa desfașoara manevre militare in Marea Neagra la 700 de kilometri de Romania, in vreme ce are loc și un exercițiu multinational al NATO. Rusia a lansat mai multe rachete supersonice ca parte a unor exerciții in care au fost simulate acțiuni de contracarare a atacurilor aeriene, potrivit Digi24…

- Cel mai mare exercițiu multinațional naval din Marea Neagra, „Sea Shield 19”, organizat de Forțele Navale Romane, la care vor participa 2.200 de militari, incepe vineri și se va desfașura atat in apele teritoriale ale Romaniei, cat si in apele internaționale ale Marii Negre, conform Mediafax.Citește…

- În perioada 7-11 mai va avea loc în zona Marii Negre unul dintre cele mai mari exerciții multinaționale, Sea Shield 2019, care va fi coordonat anul acesta de catre România, a informat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în raportul sau anual. Scopul exercițiului…

- Echipajul Navei Maritime Hidrografice (NMH) Alexandru Catuneanu a revenit in portul de baza Constanta dupa participarea la o misiune externa in cadrul exercitiul multinational Ariadne 19, organizat de Fortele Navale Elene, in largul Insulei Creta, informeaza Statul Major al Fortelor Navale (SMFN).…