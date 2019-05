Iohannis, către jurnalişti, de Ziua libertăţii presei: Aveţi întregul meu sprijin! "Astazi, sarbatorim jurnalistii care isi dedica viata cautarii adevarului si care, prin munca lor grea, contribuie la impunerea transparentei si responsabilitatii in guvernare. Aveti intregul meu sprijin!", a scris presedintele pe Twitter. Si presedintele Senatului Clin Popescu Tariceanu a transmis un mesaj de Ziua libertatii presei, spunand ca am ajuns tara din care ziarele aproape au disparut, avem o stranie inflatie de televiziuni de stiri, dar si-au descoperit vocatie de jurnalisti "cetateni specializati mai degraba in trageri de noapte, filaj si operatiuni sub acoperire". El sustine… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Promite Dragnea „Nu cred ca va pati ceva Augustin Lazar (pentru activitatea sa de dinainte de Revolutie ca presedinte al comisiei de eliberari conditionate – n.r.), habar n-am. Cert e ca a trecut prin viata cum a vrut, a fost sustinator al tortionarilor, un instrument al unui sistem de politie politica…

- „Reporteri fara frontiere" a dat publicitatii clasamentul libertatii presei in lume pe 2019. Romania a coborat trei locuri, pana pe pozitia 47. Germania stagneaza, chiar daca a avansat doua locuri, pe pozitia 13.

- Cel mai bine pazit secret din Romania acestor zile sunt intrebarile pe care presedintele Iohannis le va formula odata cu convocarea referendumului din 26 mai. Tinandu-le, pana acum, doar pentru sine, presedintele isi asuma o uriasa responsabilitate: aceea de a determina, prin insasi formularea intrebarilor,…

- "In momentul in care un presedinte vorbeste despre un referendum, fara a mentiona intrebarea de care este vorba, e limpede ca referendumul va fi folosit ca un instrument politic, cel putin in viziunea domniei sale. Sa invoci un referendum fara a vorbi de intrebarea pe care vrei sa o pui, inseamna…

- Consiliul de Administratie al Societatii STOFE BUHUSI S.A. (societatea), cu sediul in orașul Buhuși, str. Libertații, nr. 36, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J04/52/1991, CIF RO 962838, reprezentat de ing. Ștefan Campanu – Președintele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele american Donald Trump a postat luni pe Twitter o imagine cu un cec pe care l-a completat cu un sfert din salariul sau prezidential ca donatie pentru Departamentul de Securitate Interna, relateaza DPA.Citește și: Avertismentul lui Basescu: Iohannis risca un autogol cu referendum…

- Liviu Dragnea a anuntat ca nu sustine protestul si ca el nu a facut niciodata greva. "Fiecare face ce crede de cuviinta. Eu nu am facut niciodata greva si nu sunt niciodata in greva. La ora 15.00 cred ca o sa fiu la o intalnire. Nu sustin un asemenea demers", a declarat presedintele PSD. Intrebat…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a comentat, duminica, la Parlament, aparitia aliantei USR-PLUS, la europarlamentare si plecarile din PSD la partidul lui Victor Ponta, Pro Romania: "Securistii si-au facut doua partide. Unul pe stanga, altul pe dreapta", a spus lierul PSD. In replica, Victor Ponta s-a…