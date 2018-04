Iohannis, calcat pe bombeu de fostul sau premier

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale pentru legile din domeniul justitiei, reactioneaza la anuntul de azi al presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului a afirmat, la Bruxelles, ca are mai multe optiuni pentru momentul in care proiectele de modificare a celor trei legi ale justitiei (303,…

- Dupa ce Viorica Dancila i-a adresat recent o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, cerand lamuriri in chestiunea asa-numitei “liste negre”, presedintele Iohannis, aflat la Bruxelles, a stat de vorba personal cu Jean Claude Juncker. “Este o scrisoare prin care se cer clarificari (…) scrisoarea nu…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedintele si pe Ludovic Orban pentru a fi desemnat premier, potrivit Digi 24.Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care 793 au fost pentru, iar…

- Liberalii isi stabilesc, duminica, strategia de deschidere catre societate, intr-o reuniune a Consiliului National al PNL, la Palatul Parlamentului. Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale,…

- Consiliul National al PNL si-a deschis duminica lucrarile la Palatul Parlamentului cu introducerea pe ordinea de zi a doua noi puncte fata de cele anuntate, validarea ca propunere pentru functia de prim-ministru a liderului liberalilor, Ludovic Orban, si a celei de candidat la functia de presedinte…

- Legile justiției intra saptamana aceasta in linie dreapta, imediat dupa ce motivarea Curții Constituționale pe ultima lege din acest parchet legislativ, cea privind organizarea și funcționarea CSM, va fi publicata. Iar semnalele sunt clare in ciuda opoziției manifestate de catre oficialii de al…

- Jocurile pe care Klaus Iohannis le practica in ultima vreme au inceput sa iasa la iveala. Nu are decat sa le conteste in stilul lui gaunos, cu zambetul lui pasiv sau cu scrasnet de masele. Cine il mai crede? Plecand de la ceea ce parea doar un zvon, intentiile lui Klaus Iohannis de a schimba […] Romania,…

- Fostul premier Victor Ponta face dezvaluiri, sambata, la Antena 3, despre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost intrebat daca președintele Klaus Iohannis va candida pentru poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului Iohannis,…

- Numele președintele Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles pentru poziția de viitor președinte al Consiliului European, potrivit unor surse politice citate de HotNews.ro. Liderii europeni cauta un inlocuitor pentru polonezul Donald Tusk, fost premier, care ocupa aceasta funcție in prezent.…

- Pe deoparte, Klaus Iohannis imi lasa impresia ca joaca o drama siropoasa, mizand pe victimizarea Codrutei Kovesi in fata oricui este dispus sa asiste la acest teatru mizerabil, la care pana si lumea civilizata ar azvarli cu rosii dupa actori. Ioana d‘Arc a anticoruptiei moare pe scena la fiecare spectacol…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita la București, unde se intlnește cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se află dimineață la Palatul Parlamentului, unde se întâlnește…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va efectua o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Viorica Dancila a declarat la Romania TV ca eurodeputata socialista portugheza Ana Gomes a avut declaratii neinspirate cand a spus ca raportul lui Tudorel Toader e un pretext pentru a respinge anticoruptia. Mai mult, premierul Romaniei a comparat-o pe Ana Gomes cu Monica Macovei, pentru modul in…

- Romania va sprijini o eventuala majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE, astfel incat sa fie mentinute alocari adecvate pentru politicile Uniunii, in special pentru politica de coeziune si cea agricola comuna, a declarat presedintele Klaus Iohannis, care a participat, vineri, la reuniunea…

- Redam declarația președintelui Romaniei, facuta vineri, la Bruxelles: ”Asta (n.r, revocarea) este o procedura care va mai dura. (…) Nu am vazut raportul, nu l-a vazut nimeni, raportul pe care s-a bazat domnul ministru, insa prestația pe care a avut-o aseara, sincer, nu mi-a placut,…

- Klaus Iohannis a starnit revolta in spațiul public atunci cand a declarat ca, in politica, nu exista prezumția de nevinovație. In plus, apelativul ”penali” pe care il folosește la adresa unor adversari a dus la multe discuții aprinse. Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a spus, in multe randuri, ca procurorii…

- Zi plina pentru premierul Dancila la Bruxelles. Premierul roman urmeaza sa aiba discutii cu doi dintre liderii europeni, dar si cu comisarul Cretu. Prima dintre intrevederile trecute pe agenda sefei Guvernului, despre care se stie ca, pana sa ajunga prim-ministru, a fost europarlamentar timp de 9 ani,…

- "Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba o poziție la Bruxelles, in ceea ce privește țara noastra, ceea ce am vazut ca a facut. Am convenit atunci sa avem o intalnire in trei. S-au discutat aseara cateva teme…

- Europarlamentarul Norica Nicolai lanseaza un atac la adresa lui Klaus Iohannis, dupa declarația de presa de la Cotroceni. Aceasta susține ca intervenția publica a președintelui a avut un singur scop: „sa arate poporului ca s-a intors din vacanța”. Mai mult, Nicolai considera ca președintele…

- Presiunea progresistilor de la Bruxelles incepe sa dea roade si in Romania, Guvernul de la Bucuresti cedand teren in delicata problema a admiterii „fara numar” de migranti. Astfel ca, dupa ce Klaus Iohannis a tacut malc, spre deosebire de presedintii altor tari central-europene, atunci cand comisarii…

- „Personal sunt hotarat si convins ca voi reusi ca aceste discutii sa se termine cu legi care vor fi in varianta cea mai buna imbunatatite, care pot fi folosite practic", a declarat Klaus Iohannis. „Independenta justitiei romanesti este intangibila, este o chestiune pentru care ma voi implica total,…

- Liviu Dragnea a schimbat tabara in relația cu Klaus Iohannis! Dupa ce, in urma cu cateva luni, spunea ca nu are ce sa vorbeasca cu șeful statului, acum, liderul PSD spune ca a ajuns sa il aprecieze pe președinte. Motivul: pentru ca a acceptat al treile premier de la PSD in numai un an. In plus, Dragnea…

- Conform unor zvonuri de ultima ora, Klaus Iohannis s-ar pregati sa sesizeze Comisia de la Venetia pe tema modificarilor aduse de PSD – ALDE legilor Justitiei. Iata un gest care excede in mod clar pactul incheiat de presedinte cu liderul PSD. Tabara PSD & Comp., tocmai a rasuflat usurata dupa ce prima…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a jurnalistului Catalin Tache, din cotidianul National, pe tema situației politice interne și a modului in care ar putea arata scena politica romaneasca in urmatorii ani.National: Iata ca, dupa ce a luat decizia inteleapta…

- La implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor, Klaus Iohannis a facut referire, in discursul sustinut la evenimentul gazduit de Palatul Patriarhiei, atat la momentul 1859, cat si la momentul actual, mai precis la guvernantii de azi. “Cand au existat oameni de stat responsabili, iar aspiratiile…

- Klaus Iohannis nu a pierdut ocazia de a sublinia ca s-ar fi asteptat ca partidele din Opozitie sa comunice intre ele, inainte de a ajunge la discutiile vizand desemnarea viitorului premier. In conditiile in care, la recentele consultari de la Cotroceni, nici PNL si nici USR-ul nu au venit cu vreo propunere…

- Stiut fiind faptul ca, pana sa iasa public si sa anunte ca a decis sa accepte nominalizarea facuta de PSD pentru fotoliul de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, avusese deja o discutie la Cotroceni cu social-democrata nominalizata pentru postura de prim-ministru, Klaus Iohannis a explicat de ce…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, este de parere ca presedintelui Klaus Iohannis nu i-a displacut propunerea PSD pentru functia de premier, spunand ca probabil l-a surprins, intrucat Viorica Dancila are relatii foarte bune la Bruxelles si Strasbourg si ca a avut foarte multe vizite si intalniri.

- Viorica Dancila, prima femeie desemnata premier din istoria Romaniei , este unul dintre ”soldații devotați” ai Partidului Social Democrat. Teleormaneanca, și apropiata a președintelui PSD Liviu Dragnea, Dancila a crescut in partid, inca din 1996, avand mai multe funcții numite, și apoi fiind aleasa…

- In cadrul unui interviu acordat pentru un post de radio din Belgia, Puigdemont a declarat ca noile tehnologii ii permit sa guverneze regiunea, chiar daca se afla la Bruxelles.”Cred ca pot servi Catalonia bine. Daca voi avea suficiente voturi, care ar fi problema ca eu sa nu fiu reales?…

- Ludovic Orban a comentat, joi, pe marginea deciziei președintelui Klaus Iohannis de a o nominaliza pe Viorica Dancila pentru funcția de premier. Liderul liberal ca hotararea șefului statului nu coincide cu pozitia PNL insa, in cazul in care UDMR nu va vota noul Cabinet in Parlament, exista sanse ca…

- Decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o numi pe Viorica Dancila premier si modul in care si-a anuntat aceasta decizie au starnit un val de reactii negative la adresa sefului statului. Credeti ca, in urma acestui moment, va avea de suferit mobilizarea la protestele anuntate pentru sambata?Participa…

- In REVISTA PRESEI de astazi, STIRIPESURSE.RO va prezinta o analiza a consultantului politic Cozmin Gușa ca urmare a acceptarii de catre președintele Klaus Iohannis a propunerii PSD de a o nominaliza pe Viorica Dancila pentru funcția de prim-ministru al Romaniei.realitatea.net: Cozmin Gușa…

- Fostul presedinte al PSD Mircea Geoana considera ca nominalizarea de catre presedintele Klaus Iohannis a social-democratei Viorica Dancila pentru functia de premier reprezinta o decizie corecta. "Decizie corecta a presedintelui Iohannis de desemnare a candidatului pentru premier din partea actualei…

- Ca reactie la anuntul facut de Iohannis, care o aduce pe Viorica Dancila in postura de premier desemnat, Dragnea a tinut sa sublinieze ca “presedintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunii partidelor din Opozitie, si a altora, de a refuza propunerea PSD-ului si ii multumim pentru asta”. Ca urmare…

- Iata mesajul lui Ionuț Cristache: "Fix in ziua in care avem un nou premier desemnat, pe surse, aflu ca la Bruxelles se strang din nou randurile impotriva Romaniei! A fost sedinta secretarilor grupurilor politice din PE, cei care pregatesc , practic, conferinta presedintilor de grupuri politice!…

- Intrebat daca, in cazul in care PNL ar fi venit cu o propunere de premier s-ar fi numit pe el insusi, Ludovic Orban a spus ca el a fost achitat in dosarul in care era suspectat ca s-a folosit de functia din partid ca sa obtina bani in campania din 2015 pentru Primaria Capitalei. ”Eu sunt…

- Catalin Ivan arata ca in acest moment ”democrația din Romania este pusa in pericol”. Potrivit acestuia, Klaus Iohannis daca o va accepta pe Viorica Dancila va demonstra ca ”nu da doi bani pe țara și viitorul” ei, insa iși va asigura un alt mandat. „Daca o va accepta pe Viorica Dancila, Klaus…

- Peste aproximativ o ora, delegatia PSD-ALDE urmeaza sa intre la discutii cu presedintele Iohannis. Oficialii Coalitiei de guvernare vor deschide sirul reprezentantilor partidelor parlamentare care vor veni, in cursul acestei zile, pentru consultarile pe care Klaus Iohannis le-a convocat deunazi, in…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia de premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea. "Daca colegii au…

- Liviu Dragnea a aparut in fața presei, marți, unde a realizat un adevarat panegiric pentru Viorica Dancila, laudele mergand la superlativ. El a spus ca este un om al dialogului, parlamentar respectat la Bruxelles, atașata partidului, care va menține in permanența legatura cu partidul care a propus-o.…

- Nominalizarea Comitetului Executiv al PSD pentru funcția de premier al României în persoana doamnei Viorica Dancila este schimbarea de paradigma de care avea nevoie PSD. Afirm acest lucru la puțin timp dupa nominalizare și cred ca, din foarte multe puncte de vedere, este alegerea…

- Rareș Bogdan a lansat un mesaj de revolta, in urma razboiului care are loc in PSD. Jurnalistul se intreaba daca președintele Klaus Iohannis va refuza noua propunere pentru funcția de premier, acest lucru ducand automat la procedura de suspendarea a sa.Citește și: Ipoteza exploziva a unui analist…

- In asteptarea anuntului oficial cu privire la propunerea europarlamentarului PSD Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru Mihai Fifor a laudat nominalizarea. Devenit premier interimar, ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose, politicianul aflat in fruntea Ministerului Apararii da de inteles ca sustine…

- Cum Mihai Tudose si-a inaintat demisia, urmare a sedintei de luni a Comitetului Executiv Natonal PSD in care a ramas fara sprijinul partidului, social-democratii urmeaza sa se intalneasca din nou, in doar cateva zeci de minute, pentru a dezbate pe marginea nominalizarii de prim-ministru, cu care vor…

- Lia Olguta Vasilescu, vicepreședinte al PSD, a declarat, luni seara, la TVR1, ca PSD ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, daca acesta va refuza sa nominalizeze un nou premier din actuala majoritate parlamentara.

- Mihai Tudose e in razboi deschis cu Liviu Dragnea! Ruptura e totala intre premier și șeful PSD, despre care Tudose spune ca nu e ca Dragnea, care ”am taiat porci pe acolo și a carat sticle de vin” la cei din Servicii. Insa, Tudose risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu, adica sa fie demis in urma…

- Klaus Iohannis a adresat, joi, presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Deputatul Ungureanu a precizat ca, miercuri, a solicitat anchetarea fostul premier Emil Boc si i-a adus acuzatii inclusiv Ministrului Sanatatii Florian Bodog care ar fi intervenit pentru medicul Mihai Lucan, in timpul unui control.Citește și: ALERTA - Klaus Iohannis a PROMULGAT Legea Bugetului:…