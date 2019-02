Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis avertizeaza ca bugetul propus de PSD-ALDE și adoptat astazi de Parlament este construit superficial, bazat pe cifre supraestimate în raport cu realitațile economice, neglijeaza investițiile și prejudiciaza nevoile reale ale românilor de a beneficia de infrastructura,…

- Klaus Iohannis critica dur bugetul, mentionand ca acesta vine cu o intarziere nepermis de mare. Mai mult, seful statului este de parere ca arata dispretul fata de asteptarile romanilor. Redam comunicatul Administratiei Prezidentiale:Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca bugetul de stat pe 2019 este ‘facut pe picior, bazat pe estimari economice nerealiste’ si a atras atentia ca acesta nu este al conducerii PSD, ci al Romaniei. ‘Presedintele Klaus Iohannis atrage atentia ca acest buget nu este bugetul conducerii PSD, ci…

- Guvernul va adopta in sedinta de vineri bugetul de stat pe acest an, a anuntat, la inceputul reuniunii, premierul Viorica Dancila. "Astăzi adoptăm proiectul de buget pentru anul 2019. Acesta a fost dezbătut de toate părţile relevante, iar pilonii principali sunt sănătate,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat joi ca bugetul de stat pe 2019 va fi prezentat si adoptat vineri de Guvern, iar ulterior trimis catre Parlament, sustinand ca prevede o crestere ''foarte importanta'' pentru investitii, sanatate si educatie. Despre intarzierea de cateva luni cu care…

- Liderii coaliției de guvernare, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, se reunesc pentru a patra zi consecutiv la Parlament pentru a discuta despre bugetul pentru 2019. Premierul Viorica Dancila a anunțat ca proiectul va fi adoptat in ședința de vineri a Guvernului.Inca de la inceputul…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca proiectul de lege pentru bugetul de stat pe anul 2019 va fi aprobat in Guvern pe 13 decembrie, iar liderii coaliției spera ca pe 21-22 decembrie sa fie adoptat in Parlament.”Pe data de 13 va fi aprobat proiectul de buget in Guvern, iar…

- Proiectul de buget pentru anul 2019 urmeaza sa fie adoptat inainte de Craciun. Potrivit unor surse din Coalitia de guvernare, in prezent se lucreaza la proiectul care urmeaza sa fie adoptat de Guvern in perioda 10-13 decembrie.Proiectul de buget va ajunge in Parlament pe 17 decembrie, potrivit…