Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, miercuri, importanta implementarii efective a proiectelor demarate la Summitul Initiativei celor Trei Mari care a avut loc anul trecut la Bucuresti si a indicat ca gazoductul BRUA ar putea fi unul dintre pasii prin care Romania poate deveni furnizor de securitate…

- Dupa ani de pregatiri, țara noastra este gata sa il primeasca pe Papa Francisc și sute de mii de oameni freamata in așteptarea vizitei istorice. Suveranul Pontif, simpatizat in lumea intreaga, ajunge la București și va pași pentru prima oara pe pamant romanesc in jurul orei 11.30. Și se pare ca Papa…

- Un numar de 23 de spitale mobile si puncte de prim-ajutor vor fi instalate in Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj cu prilejul vizitei apostolice pe care Papa Francisc o efectueaza in Romania de vineri pana duminica. Comitetul Interministerial pentru Securitate "Vizita Papa Francisc…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019” face in aceste zile ultimele pregatiri pentru implementarea masurilor de securitate ce se impun pe durata vizitei Suveranului Pontif. Astfel de activitati sunt programate in perioada 28-30 mai 2019, in toate orasele in care se…

- Președintele Klaus Iohannis s-a aflat, vineri, la Constanța, pentru a vizita mai multe nave participante la „Sea Shield 2019”, cel mai mare exercițiu multinațional naval NATO organizat de Forțele Navale Romane in apele teritoriale ale Romaniei si in apele internaționale ...

- Sindicaliștii din invațamant saluta extinderea graduala a invațamantului obligatoriu pana la 15 clase, dar atrag atenția asupra problemelor grave cu care se confrunta sistemul. Locurile din gradinițe sunt insuficiente și instituțiile nu pot gazdui la acest moment toți copiii iar educatorii, invațatorii…

- Se inmultesc pagubele diplomatice dupa anuntul facut de Viorica Dancila in SUA privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel. Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a trezit in situatia de a fi amanat fara explicatii de omologii din Maroc, pe care urma sa-i intalneasca in urmatoarele zile. Asta…

- Președintele Klaus Iohannis a ajuns la Summitul PPE al liderilor locali și regionali, unde a fost primit ca o adevarata vedeta. In discursul pe care l-a ținut, Iohannis le-a cerut romanilor sa dea votul pentru ca ”Romania se afla intr-un moment crucial”.Președintele le-a transmis liderilor…