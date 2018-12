Iohannis, BLOCAJ Guvern. Chirieac: Nu câștigă nimic. Din nefericire... ”Președintele este de multa vreme in greva prezidențiala, așa se numește ceea ce face dansul, din nefericire, cu efecte negative pentru toata lumea. Din punct de vedere electoral, eu consider ca nu caștiga nimic. Faci lucrurile astea daca-ți servesc unui scop politic. Orice politician va nega ca are un scop politic. In realitate, lucrurile stau așa. In cazul dlui Iohannis, pentru a caștiga zona ușor extremista, hashtagista, trebuie sa trimita armata și sa aresteze tot guvernul, ceea ce nu se poate intr-o democrație, chiar și șchioapa, cum este cea a Romaniei. Atunci va fi iubit de toți cei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

