Stiri pe aceeasi tema

- * La alegerile europarlamentare din 26 mai se va decide realmente viitorul Europei, cetatenii avand de ales intre partidele traditionale si cele extremiste, care vin cu sloganuri, dar nu cu solutii, a declarat presedintele Klaus Iohannis la Sibiu, inainte de inceperea Summitului informal al sefilor…

- „Un moment important atat pentru viitorul Romaniei, cat și pentru viitorul proiectului european. Le urez bun venit tuturor prim-miniștrilor și șefilor de stat europeni și sper sa aprecieze ospitalitatea romaneasca! De asemenea, sper ca discuțiile care vor avea loc sa țina cont de ceea ce-și doresc…

- Situatia din Romania este foarte complicata, pentru ca exista amenintari la adresa independentei justitiei, a spus presedintele Klaus Iohannis la Florenta, in cadrul unei conferinte despre democratie in secolul XXI si provocarile la adresa ei. Seful statului a spus ca romanii vor avea ocazia sa decida…

- Cartea a fost publicata de Editura Curtea Veche Publishing. Potrivit unui comunicat al editurii, volumul este un "ghid ce prezinta sinteza istoriei Uniunii Europene, a institutiilor care o definesc, a valorilor ei si a principalelor provocari pe care le infrunta in prezent si ce anume implica pentru…

- Niculae Badalau le-a spus jurnalistilor, care l-au cerut sa-si exprime opinia cu privire la referendumul pe justitie ce urmeaza a fi organizat de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ca: "Daca eu, ca parlamentar, voi fi consultat, voi spune foarte clar: Romania are nevoie de un referendum serios,…

- Alianta Nord-Atlantica a consolidat prezenta militara in zona Marii Negre, inclusiv in Romania, ca reactie la actiunile "agresive" comise de Rusia, a afirmat, in cursul vizitei in Georgia, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg.Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice s-a deplasat…

- UPDATE: CCR a respins sesizarea lui Klaus Iohannis cu privire la bugetul pe 2019. In cazul in care va fi promulgat in aceasta luna, alocatiile ar putea fi majorate de la 1 aprilie 2019, conform unei OUG adoptate de guvern. Pe 22 februarie, seful statului a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate…

- Zi importanta pentru Klaus Iohannis, dupa ce Administrația Prezidențiala a anunțat ca participa, alaturi de alti președinți, la Summitul B9, unde vor fi abordate teme majore de pe agenda NATO, inclusiv in regiunea Marii Negre, care afecteaza direct Romania.