"Imediat dupa ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, Decretul Președintelui Romaniei nr. 1331/2018, prin care s-a prelungit mandatul șefului Statului Major al Apararii, a fost transmis, in condițiile Legii nr. 202/1998, secretarului general al Camerei Deputaților, in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Monitorul Oficial al Romaniei este publicația oficiala a statului roman, in care se publica actele prevazute de Constituție, de Legea nr. 202/1998, precum și de alte acte normative.

Publicarea decretelor, acte prevazute de Constituție, nu poate fi blocata…