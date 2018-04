Iohannis, avertisment pentru Guvern: Legea salarizarii, "in contradictie cu principiile egalitatii"

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat marti ca, din punct de vedere constitutional, seful statului Klaus Iohannis a procedat "foarte bine" cand l-a chemat la consultari pe premier, el afirmand ca, ''in nepriceperea lor'', social-democratii ''au reusit sa bulverseze si sistemul fiscal din Romania,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit marti despre intalnirea de la Palatul Cotroceni dintre ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis, la solicitarea acestuia. Basescu a precizat ca Iohannis a procedat corect constitutional si a catalogat initiativa…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a anuntat marti, inainte de sedinta Consiliului Executiv National, ca partidul va retrage sprijinul politic consilierilor locali din Sectorul 6 Mihaela Popescu si Florin Luchian, pe motiv ca acestia au vizat o preluare "ostila" a organizatiei din sector.Citeste…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, vine cu acuzatii dure la adresa presedintelui Klaus Iohannis, dupa aparitia unui comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale, in urma discutiilor purtate la Cotroceni.Citeste si: Avertisment DUR de la Iohannis! Seful statului a ATENTIONAT Guvernul…

- Dupa intalnirea cu președintele Klaus Iohannis, ministrul Muncii, Olguța Vasilescu a anunțat ca „principiul egalitații din noua Lege a salarizarii este reprezentat de faptul ca persoanele angajate in sistemul bugetar și care presteaza aceeași munca, indiferent de instituția in care o fac, și ne referim…

- Presedintele Klaus Iohannis a atentionat Guvernul, in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, asupra faptului ca, dupa primele trei luni de aplicare, efectele noii legislatii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice arata ca legea se afla…

- Lovitura grea pentru Dacian Ciolos, la scurt timp de la anuntarea infiintarii unui nou partid! Purtatorul de cuvand al PNL, Ionel Danca, a anuntat marti ca se retrage din platforma civica Romania 100, condusa de Dacian Ciolos si al carui fondator a fost si el.Citeste si: Avertisment DUR de…

- Destul de discret si de absent in spatiul public de la declansarea scandalului privind inregistrarile prezentate de fiul sau, fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova rupe tacerea. Intr-o interventie in emisiunea lui Victor Ciutacu de la Romania TV , Mircea Cosma a sustinut ca dosarul sau…

- Primarul orasului Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, iese la rampa cu o prima reactie, dupa lovitura data Liviei Stanciu. Gutau a sustinut, intr-o interventie la Antena 3, ca este convins ca va fi achitat, dupa rejudecarea dosarului.Citeste si: Avertisment DUR de la Iohannis! Seful statului a ATENTIONAT…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au fost chemate marti la Palatul Cotroceni, presedintele Klaus Iohannis dorind lamuriri cu privire la situatia bugetara si scandalul cu salariile. Seful statului a declarat, la inceputul intalnirii, ca vrea sa afle cum s-a…

- Pana acum vorbise de “topaiala fiscala”. Mai nou, seful statului a facut trimitere, de aceasta data intr-o conversatie fata in fata cu premierul, la un “carusel al modificarilor salariale”. Dupa ce Klaus Iohannis s-a aflat la aceeasi masa a discutiilor cu Viorica Dancila si ministrul Muncii, si a aflat…

- Conform unui comunicat al Administratiei prezidentiale, intalnirea cu premierul si ministrul Muncii a avut loc la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de a discuta, la finalul primului trimestru, efectele aplicarii legislatiei privind salarizarea din sistemul bugetar din perspectiva principiilor…

- Maine, 4 Aprilie 2018, incepand cu ora 11.00 la Sfantu Gheorghe iar incepand cu ora 16:00 la Miercurea Ciuc, va avea loc a treia ediție a CARAVANEI UNIRII, proiect conceput și demarat de Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) cu ocazia aniversarii Anului Centenar al Marii Uniri. Evenimentul…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul muncii Lia Olguta Vasilescu s-au intalnit, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis pentru explicatii privind Legea salarizarii si efectele ei. Intalnirea a avut loc la solicitarea șefului statului de a discuta, la finalul primului trimestru, efectele…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, context in care a atentionat Executivul ca efectele legislatiei salarizarii bugetarilor se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii si solicitat prudenta…

- Intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a inceput, la aceasta ora, la Palatul Victoria. Viorica Dancila afirma ca discutiile cu seful statului vor avea ca tema salarizarea si bugetul. UPDATE 14:04 Iohannis: Legea salarizarii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, la intalnirea cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, un avertisment pentru Executiv, sustinand ca legea salarizarii se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii, anunta Administratia Prezidentiala.…

- Klaus Iohannis transmite un mesaj dur Guvernului pe tema salariilor romanilor. Maririle de salariu sunt aproape inexistente, ca urmare a trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Mai mult, chiar si aceasta crestere mica este anulata de intensificarea inflației, care a ajuns la 4,7%…

- Semnal dur de la Presedintele Klaus Iohannis! Seful statului a atentionat Guvernul, in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu.Citeste si: Lovitura GREA! Judecatorii CCR au DECIS: Comisia SPP, NECONSTITUTIONALA / UPDATE "Președintele Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, la intalnirea cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, un avertisment pentru Executiv, sustinand ca legea salarizarii se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii, anunta Administratia Prezidentiala.

- La foarte scurta vreme dupa ce le-a intampinat pe sefa Guvernului si pe ministrul social-democrat al Muncii, Klaus Iohannis le-a adresat, practic, un prim mesaj. S-au asezat la masa discutiilor, iar presedintele a anuntat motivul pentru care a considera necesara o discutie pe tema salarizarii, dupa…

- Pragul de sponsorizare a ONG-urilor care activeaza in domeniul serviciilor sociale a fost majorat, iar nivelul accizei la motorina a fost diminuat a spus premierul Dancila, precizand ca au fost avizate si celelalte modificari aduse Codului Fiscal.

- Seful PSD, Liviu Dragnea, declanseaza ofensiva totala pe legile justiitiei. Liderul Camerei Deputatilor le-a declarat razboi celor din Opozitie care contesta legile la Curtea Constitutionala si le trasmite ca aceastea vor intra in vigoare. Mai Mult, Dragnea anunta ca si Codurile penale vor fi schimbate…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, face noi dezvaluiri incendiare in scandalul momentului. Acesta confirma zvonurile conform carora i-ar fi dat 7000 de euro Laurei Codruta Kovesi in 2013 pentru ca aceasta sa isi cumpere masina. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita s-a…

- Dezvaluiri incredibile ale fostului presedinte, Traian Basescu. In direct la Romania TV, actualul senator a lansat socul serii. Acesta a devoalat ce a facut atunci cand a aflat ca actualul presedinte, Klaus Iohannis era vizat intr-un dosar de incompatibilitate.Citeste si: Klaus Iohannis, AVERTISMENT…

- Senatorul PSD Bacau Miron-Alexandru Smarandache a salutat adoptarea noilor prevederi privind protejarea victimelor violentei in familie, si a cerut, intr-o interpelare parlamentara adresata ministrului Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, lamuriri suplimentare referitoare la modificarile…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis miercuri, un mesaj in cadru Forumului pentru Egalitatea de Gen 'Equality Works Better'. Mesajul a fost prezentat de catre doamna Nicoleta Nicolae-Ioana, Consilier de Stat - Cabinetul Presedintelui. Va prezentam in continuare textul mesajului:…

- Jurnalistul Ion Cristoiu iese la rampa cu o replica dura in scandalul momentului. Ziaristul sustine ca ministrul Justitiei a actionat corect, conform legii cand a cerut demiterea Laurei Codruta Kovesi. "A cerut cumva Tudorel Toader arderea pe rug a Codruței Kovesi?A cerut sa nu mai fie șefa! Ei și?Nu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este una care trebuie sa se incadreze din punct de vedere juridic si sa respecte Constitutia, punctand faptul ca raportul ministrului…

- Oamenii și-au dat intalnire cu jumatate de ora inainte de timpul stabilit in Piața Victoriei, zona zero a protestelor organizate pana acum in capitala Banatului. Timișoara a intrat in acest sfarșit de saptamana sub cod galben de ger, cu temperaturi foarte scazute, atat noaptea, cat și ziua.…

- Tudorel Toader face o figura cu totul aparte atat ca ministru cat mai ales ca persoana publica. Numit la conducerea celui mai dificil minister, cel al Justitiei, intr-un moment crucial, dupa scandalul emiterii Ordonantei 13, a reusit sa calmeze spiritele printr-un talent oratoric iesit din comun. Fost…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta, de aceasta data care sa corecteze „defectiunile” din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale. Dancila a spus ca principalele elemente ale legii salarizarii au…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, pare sa capete din ce in ce mai mult o recunoaștere de facto a faptului ca este omul decizional in Romania. Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca a avut o intalnire cu vicepresedintele casei de productie americane Universal Studios, iar acesta s-a aratat interesat…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut declarații dure în scandalul DNA, spunând ca Direcția este atacata de ”niste penali”, care ”încearca sa discrediteze conducerea DNA”. ”Avem oare a câta oara un scandal in spatiul…

- PNL a anuntat, luni, ca va depune motiuni simple impotriva ministrilor Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si Educatiei, Valentin Popa, liberalii acuzand ”haosul” din sistemul de salarizare si din invatamant. Deputatul PNL Mara Calista a anuntat luni ca liberalii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe Tudorel Toader, ministrul Justitiei, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. "Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul…

- Chimistii si biologii i-au cerut premierului Dancila și miniștrilor Sanatații și Muncii sa corecteze DE URGENȚA coeficientul de salarizare care creeaza „discrimiari” intre categoriile profesionale implicate in actul medical. Normalizarea pe care s-a sperat ca o va aduce Legea salarizarii unitare…

- Declaratia liderului sindical vine in contextul in care ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus marti intr-o conferinta de presa ca unii sindicalisti au votat sa nu fie inclusa pe ordinea de zi o ordonanta de urgenta pentru angajatii part-time."BNS nu a blocat avizul, iar daca s-a…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, spune ca seful statului, Klaus Iohannis, "poate frana setea de putere" a PSD daca este dispus "sa lupte". "Presedintele Romaniei nu poate sa abdice! Iohannis este in capcana lui Daddy dupa numirea fara cracnire a premierului Dancila", a scris Basescu, vineri, pe Facebook.…

- Avertisment dur al presedintelui Klaus Iohannis aflat la Bruxelles. Acesta a vorbit despre MCV si Schengen si cum spoate scapa Romania de aceasta problema. Seful statului avertizeaza ca dosarul Schengen va avea mari probleme daca legile justitiei vor ramane in forma modificata de coalitia PSD-ALDE.Citeste…

- Parchetul General, verificari in scandalul Dragnea-Pahonțu. Parchetul General va face verificari in legatura cu acuzatiile aduse de presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la adresa sefului Serviciului de Paza și Protecție (SPP), Lucian Pahontu, a informat miercuri, 31 ianuarie,…

- Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, a declarat marti, la Zalau, ca predictibilitatea si stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania. Acesta spera ca, odata cu instalarea noului Guvern, se va intra intr-o perioada de stabilitate.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca va cere garanții de la viitorul Guvern in ceea ce privește asigurarea stabilitații economice a Romaniei. Declarația a fost facuta in discursul susținut la o intalnire cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germane.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca raspunde la orice invitatie a presedintelui Klaus Iohannis pentru a discuta despre profilul ministrilor. Dragnea raspunde, astfel, declaratiilor presedintelui, care a spus ca, in opinia sa, persoanele cercetate penal nu pot avea o functie in fruntea statului.

- Situația este generata de numele viitorului premier, informeaza Romania TV. Mai exact, in decretul de ieri, se precizeaza ca este desemnata ”doamna Viorica Dancila”, insa Administrația Prezidențiala a facut o greșeala in ceea ce privește numele acesteia. In mod corect, in decret, trebuia trecut numele…

- Minoritațile naționale așteapta decizia președintelui Iohannis privind premierul: ”Apoi, vom discuta și vom lua o decizie”, a spus liderul parlamentarilor minoritaților naționale, Varujan Pambuccian, la Palatul Cotroceni, dupa consultarea cu șeful statului. Minoritațile spun ca e”nerealista” propunerea…

- Legea prevenirii a intrat in vigoare. Inițiata de Guvern și adoptata de Camera Deputaților, a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis si publicata in Monitorul Oficial in 28 decembrie 2017.

- Partidul Social Democrat (PSD) ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, spune ministrul Muncii, Olguta Vasilescu,in cazul in care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru din actuala majoritate parlamentara. Vasilescu a declarat, luni seara, la TVR 1, ca PSD va merge…

- Claudiu Manda a anuntat, luni seara, ca maine la ora 11.00 va avea loc o noua sedinta a Comitetului Executiv al PSD pentru a nominaliza noua propunere de premier.”Avem in continuare majoritate si sigur vom avea prim-ministru si Guvern”, a sustinut Manda. El si-a exprimat convingerea…

- Masuri pentru relansarea producerii vaccinurilor la Institutul Cantacuzino Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va prezenta astazi masurile care se au în vedere pentru relansarea activitatii de producere a vaccinurilor la Institutul Cantacuzino din Capitala. Legea…