Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a spus ca decretul nr. 1331/2018, prin care s-a prelungit mandatul șefului Statului Major al Apararii, a fost transmis, in condițiile Legii nr. 202/1998, secretarului general al Camerei Deputaților, in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Publicarea decretelor, acte…

- "Imediat dupa ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, Decretul Președintelui Romaniei nr. 1331/2018, prin care s-a prelungit mandatul șefului Statului Major al Apararii, a fost transmis, in condițiile Legii nr. 202/1998, secretarului general al Camerei Deputaților, in vederea publicarii in…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, dupa sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, ca nu a fost aprobata solicitarea ministrului Apararii privind numirea lui Dumitru Scarlat șefia Statului Major.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, dupa sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), ca a semnat un decret prin care ii prelungeste mandatul generalului Nicolae Ciuca la...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, dupa sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), ca a semnat un decret prin care ii prelungeste mandatul generalului Nicolae Ciuca la conducerea Statului Major al Apararii, el precizand ca propunerea facuta de ministrul Apararii, Gabriel Les,…

- Astazi, la Cotroceni, se intrunește Consiliul Suprem de Aparare a Țarii, acronimic CSAT. Pe ordinea de zi a ședinței, principalul subiect, daca nu singurul, este numirea unui nou șef al Statului Major al Apararii, dupa ce ministrul Apararii, Gabriel-Beniamin Leș, a anunțat ca nu-i va mai prelungi mandatul…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru vineri, la ora 12,00, la Palatul Cotroceni, informeaza Administratia Prezidentiala. In cadrul reuniunii vor fi analizate solicitarile ministrului Apararii Nationale, Gabriel Les, referitoare la…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii in data de 28 decembrie a.c., incepand cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni, pentru a analiza solicitarile ministrului apararii naționale referitoare la ocuparea unor posturi in conducerea Armatei Romaniei,…