Iohannis, avertisment de ULTIMĂ ORĂ: Se poate întâmpla în aceste zile! Președintele Klaus Iohannis s-a aratat ingrijiorat, joi, de faptul ca exista discuții in spațiul public cu privire la iminența unor noi ordonanțe de urgența care sa modifice codurile penale. Fara sa pronunțe numele lui Liviu Dragnea, președintele a avertizat ca ”n-ar fi de mirare ca maine-poimaine sa dea prin ordonanța de urgența ca politicianul X este cinstit”. ”In aceste zile, sunt discuții și reacții in spațiul public cu privire la iminența unor noi ordonanțe de urgența care sa modifice codurile penale. Pesediștii au atat de multe probleme penale incat se pare ca sunt dispuși sa riște chiar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

