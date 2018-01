Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, in cadrul intalnirii anuale cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca Romania are o societate matura, care a dovedit ca este capabila sa lupte pentru valorile in care crede, dar ca aceasta societate are nevoie de un stat care trebuie…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a apreciat, luni seara, la Antena 3, ca oficialii straini ar trebui sa fie mai rezervati cand critica ceea ce se intampla in Romania. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se intampla pentru ca ei vor merge atat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati când critica ceea ce se întâmpla în România. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se întâmpla…

- Peste 80 de cazuri noi de rujeola s-au confirmat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in judetele Vaslui si Prahova. Numarul total de imbolnaviri de la debutul epidemiei a depasit 10.500, fiind inregistrate 38 de decese. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control…

- De la 1 ianuarie 2018 a intrat in vigoare Legea insolvenței persoanelor fizice, dar aceasta nu poate fi aplicata din cauza unor blocaje procedurale. Cea mai importanta problema este, in opinia CITR – companie din industria insolvenței, cu aproape 900 de proiecte de insolvența și faliment gestionate…

- Peste 8.000 de straini locuiesc in Cluj. De unde provin si de ce au ales Capitala Transilvaniei Un numar de 8.509 cetateni straini locuiau in 2017 pe teritoriul judetului Cluj. Alti 210 au fost depistati cu sedere ilegala. 2.826 de straini provin din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova,…

- In ziua de 17 ianuarie 2018, la Reședința Patriarhala, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a primit in vizita de prezentare pe Excelența Sa doamna Michele Ramis, ambasadoarea Franței in Romania. Patriarhul Romaniei a urat succes misiunii diplomatice a doamnei Michele Ramis si a apreciat bogata experienta…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe ministrul afacerilor externe si cooperarii internationale al Republicii Italiene, Angelino Alfano, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) Suedia (2p), Croația (2p), Serbia…

- „Axa centrala pentru consolidarea relatiilor dintre tarile noastre este constituita, desigur, de domeniul economic. De aceea, in aeasta vizita in Romania sunt insotit de liderii celor mai importante companii si intreprinderi japoneze. Pentru economia Romaniei, subiectul cel mai important este, fara…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale a inaltului demnitar nipon la Bucuresti.Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Miercuri, 17 ianuarie Feminin – simplu, turul 2 Begu – Martic Dublu feminin Cirstea /Haddad Maia – Kudermetova / Sabalenka Begu / Niculescu…

- Presedintele Klaus Iohannis îl va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, în cadrul vizitei oficiale pe care înaltul demnitar nipon o întreprinde la Bucuresti.

- Primul tur al preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin ediția 2019 imbraca forma turneelor, la care participa echipe imparțite in 6 (șase) grupe; doar prima clasata din fiecare grupa se califica in faza play-off a competiției, cu meciuri eliminatorii programate intre 8-10 iunie, respectiv…

- Presedintele Klaus Iohannis, se va intalni marti, la Cotroceni, cu premierul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti, unde vor discuta despre cooperarea romano-japoneza in plan multilateral si consolidarea relatiilor.

- Legea insolventei persoanelor fizice intrata in vigoare la inceputul anului este greu de aplicat in conditiile in care inca nu au fost constituite comisiile de insolventa la nivel local si nu a fost publicata lista specialistilor autorizati pentru acest tip de procedura, spun specialistii CITR,…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- Romania nu a fost și nici nu a devenit o ținta pentru brandurile puternice de lux. Ca volum și rulaj, nu vom ajunge prea curand sa ne comparam cu țari precum Franța, Germania, Italia sau Marea Britanie, unde luxul e la el acasa. Chiar și Turcia este departe de noi din acest punct de vedere, cu artere…

- USR "someaza" liderii coalitiei PSD-ALDE sa dea curs apelului celor sapte ambasade europene referitor la modificarea Legilor Justitiei si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia, se arata intr-un comunicat al Uniunii transmis vineri AGERPRES.Potrivit USR, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu…

- Romania a fost, in anul 2016, principalul furnizor de clapari de ski pentru celelalte state UE, 27% din claparii de ski exportati intracomunitar provenind din Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat. Danemarca a furnizat 68% din brazii de Crăciun pentru statele membre UE, în timp…

- Corina Suteu, consultant cultural international, critic de teatru si manager cultural, a fost distinsa, miercuri cu Ordinul Artelor si Literelor in grad de Ofiter de catre ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis. "Este intr-adevar o recunoastere reala pe care intentionam sa o exprimam…

- Componentele selectionatei feminine de handbal a Frantei, care au cucerit duminica titlul mondial in fata Norvegiei (23-21), au fost primite luni la Palatul Elysee, de presedintele Emmanuel Macron. Seful statului francez a tinut sa-i felicite pe antrenorul Olivier Krumbholz si pe jucatoarele sale pentru…

- Marile Case Regale vor fi prezente sambata la procesiunea de anhumare a Regelui Mihai. Dupa prințul Charles și regina Sofia a Spaniei, Casa Regala a anunțat și alte prezențe de marca. Vorbim despre reprezentanți ai familiilor regale din Suedia, Belgia, Franța, Austria sau Germania. Primul oaspete…

- La 28 de ani, pivotul Timea Tatar se afla la primul sau Mondial din cariera. Pana acum, jucatoarea de la Corona a prins foarte puține minute pe teren. A jucat mai mult in meciurile cu Paraguay și Franța, cand Ambros Martin a trimis in teren rezervele. Marian Ursescu, specialistul GSP in handbal feminin,…

- Selecționerul Romaniei, spaniolul Martin Ambros, odihnește cele mai importante jucatoare inaintea partidei din optimile de finala, unde tricolorele vor intalni (probabil luni) Ungaria sau Cehia. Cristina Neagu și Eliza Buceschi nu au evoluat niciun minut in prima repriza cu franțuzoaicele, iar asta…

- Vineri, 8 decembrie, la Chișinau, s-a stins din viața Vladimir Curbet, conducatorul artistic al ansamblului „Joc". Maestrul a dirijat acest colectiv din anul 1958. Anume datorita lui Curbet, „Joc" a devenit renumit pe arena internaționala. Ansamblul „Joc" este unul dintre…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a caștigat Grupa A din cadrul Campionatului Mondial din Germania, dupa ce a invins Angola cu scorul de 27-24, iar Spania și Franța au terminat la egalitate, 25-25, in ultimul meci de joi. România are maximum de puncte, opt, și nu mai poate…

- Romania a obținut a patra victorie la Campionatului Mondial de Handbal feminin din Germania, 27-24 cu Angola. "Tricolorele" sunt pe primul loc in grupa, iar maine, de la ora 19:00, se vor duela cu Franța. Cristina Neagu a fost cea mai buna jucatoare a Romaniei și pe final a marcat patru goluri decisive.…

- ROMÂNIA-ANGOLA ONLINE STREAM LIVE VIDEO TELEKOM SPORT Spaniolul Ambros Martin, selectionerul echipei României, a declarat ca niciuna dintre formatii nu trebuia sa piarda în meciul de marti, câstigat de tricolore cu scorul de 19-17 (9-7) în fata Spaniei, la Trier, în…

- Transportatorii aerieni din Uniunea Europeana aveau, in 2015, un numar total de peste 6.500 de avioane utilizate pentru transportul pasagerilor și marfurilor, iar 46 de avioane (adica mai puțin de 1% din numarul total) aparțineau operatorilor din Romania, mai puțin decat 49 de avioane Lituaniei și…

- Pretul lemnului de foc a crescut, in ultimii sase ani, cu circa 250%, de la 120 lei/mc, in 2011, la 300 lei/mc, in 2017, dar exista maxime de pana la 600 de lei/mc, in sudul tarii, potrivit datelor incluse in editia actualizata a Raportului privind starea padurilor si industriei lemnului, prezentat…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Stefan Șimonca-Oprița are 17 ani și este in clasa a XI-a la Colegiul de Arte ”Sabin Dragoi” din Arad. Canta la vioara, viola și pian, dar și compune, iar pe scena se simte ”invingator”. Muzica este pentru el o rugaciune, lacrimeaza cand asculta Mahler, il topește recviemul lui Verdi. A castigat numeroase…

- Noua cetateni romani, cu varste cuprinse intre 26 si 59 de ani, suspectati de apartenenta la o retea care a furat mai multe tone de produse fitosanitare in zece localitati franceze pentru a le revinde in Romania, au fost arestati marti in Romania, Belgia si Germania, au anuntat anchetatori francezi.…

- Eliza Buceschi crede ca Romania are potențial, dar trebuie avut rabdare. Centrul "tricolor" spune ca trebuie sa evite neaparat locul 4 in grupa, la Mondiale, pentru a nu mai intalni Norvegia. Cinci zile ne mai despart pana la debutul Romaniei la Campionatul Mondial din Germania, unul in fața modestei…

- România trebuie sa se poziționeze ferm alaturi de nucleul dur al Uni­unii Europene, reprezentat de "motorul franco-german", precum și sa se pregateasca pentru aderarea la zona euro, considera deputatul USR Matei Dobrovie, membru al Comisiei de politica externa a Camerei Deputaților.…

- Președintele Klaus Iohannis a calatorit cu trenul, miercuri, de la București la Ploiești, unde urmeaza sa participe la o dezbatere despre orașele din Romania. La sosirea in gara, președintele a declarat ca trenul nu a avut intarziere și ca s-a mers bine. Intrebat de jurnaliști, pe peronul din Ploiești,…

- Spectacolul ”Lear”, o adaptare a piesei „Regele Lear” de William Shakespeare, ce poarta semnatura regizorala a Innei Sokolova-Gordon, va fi prezentat in premiera, vineri, de la ora 19.00, la Sala „Ion Lucian” a Teatrului Excelsior din Bucuresti, potrivit NEWS.RO.Dupa numeroase colaborari cu…

- Productia agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015, statele membre cu cea mai mare productie agricola totala fiind Franta (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) si Germania (52,9 miliarde euro…

- Un contingent al Armatei Nationale va participa la Parada militara de la Bucuresti, desfasurata vineri, 1 decembrie, cu ocazia Zilei Nationale a României. Plutonul moldovenesc, format din 33 de ofiteri si subofiteri ai Companiei Garzii de Onoare, va defila în Piata Arcul de Triumf…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, luni, in marja reuniunilor Consiliului Afaceri Generale și Consiliului Afaceri Generale (art.50) de la Bruxelles, la prima intalnire trilaterala a miniștrilor de resort din Franța, Germania și Romania, context in care a reafirmat…

- Organizata de catre Consiliul Județean Arad, prin Centrul Cultural Județean Arad, expoziția va fi gazduita de Sala „Clio” a Complexului Muzeal Arad, de pe strada Horia, numarul 10. Vernisajul va avea loc pe 16 noiembrie, de la ora 18, urmand sa participe cu lucrari 30 de artiști. Aceștia provin din…

- Angajatorii din strainatate recruteaza medici si asistenti medicali din Romania. Ofertele pentru medici incep de la 4.000 - 5.000 de euro in Franta si Germania, iar pentru tarile nordice de la 7.000 de euro. 0 0 0 0 0 0 Spitalele, cabinetele medicale si farmaciile au posibilitatea sa…

- Diaspora romaneasca din Spania face obiectul celui mai complex demers de cercetare stiintifica realizat vreodata la nivelul Uniunii Europene, un studiu realizat in cadrul proiectului ORBITS, care va debuta joi, la Castellon de la Plana, urmand sa analizeze comunitatea de romani concentrata in doua enclave…

- Dragos Bucur, elev in clasa a VIII-a la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin“ din Galati si medaliat cu argint la Olimpiada Nationala de Coregrafie, a impresionat reprezentantii celor mai importante scoli de balet din Germania, Ucraina, Franta, Austria si Croatia, castigand Young Star Ballet Competition,…

- DanceFest 2017, la Sala Polivalenta. Campionatul Mondial de Dans Sportiv la Bucuresti in acest weekend (3-5 noiembrie) va fi un spectacol sportiv stralucitor. Cei mai buni dansatori sportivi din lume vor concura pentru caștigarea aurului mondial la categoria junior 2 latino. Va fi un sfarșit de saptamana…

- Tensiunile separatiste existente in nord-estul Spaniei pot depași granițele acestei țari și pot alimenta tendințele de "retrasare" a harții Europei, subliniaza jurnaliștii britanici. In opinia acestora, una dintre regiunile care ar putea reclama independența este "Ținutul Secuiesc" (Szekely Land) din…

- Vești bune pentru femeile bolnave de cancer care necesita proteze mamare, dupa operația de mastectomie! Statul va suporta costurile protezelor, și pe viitor. Anunțul a fost facut ieri, de ministrul Sanatații, Florian Bodog in cadrul Conferinței Naționale organizate de Societatea Romana de Chirurgie…

- Casele active sunt ”the next big thing” in piața de imobiliare și, deși sunt deja extrem de populare in țarile scandinave, dar și in Germania și Austria, caștiga teren in multe alte țari, printre care și Romania. Satul Scandinav este un proiect ambițios, care redefinește conceptul de locuința, prin…