Iohannis atacă Guvernul, în discursul ținut la deschiderea anului universitar: ”NICI VORBĂ!” Președintele Klaus Iohannis a atacat Guvernul la deschiderea anului universitar de la UBB de la Cluj-Napoca, spunand: „nici vorba de viziune din partea guvernanților ori preocupare pentru excelența in educație". Președintele Klaus Iohannis participa luni la ceremonia de deschidere a anului universitar la Universitatea "Babeș-Bolyai" (UBB).

Klaus Iohannis a vorbit despre calitatea educației la Universitatea Baleș Bolyai, menționand prioritizarea educației in viața statului, toleranța și promovarea excelenței in educație și cercetare. "Nici vorba de viziune din partea guvernanților"… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

