Iohannis atacă. Discursul eurofob, mesaj de campanie "Aud in ultima vreme un discurs politic - v-o spun degajat, scos din contextul campaniei electorale - abject. Umbla unii politicieni romani prin tara sa spuna ca problemele noastre vin de la Bruxelles sau altul spune: domne' noi nu avem nimic impotriva UE, dar nu este bine cum este condusa de la Bruxelles si toti astia de la Bruxelles si inclusiv presedintele Iohannis trebuie sa dispara fiindca sunt din alt film. Am constatat ca in Romania a aparut un discurs nu eurosceptic, eurosceptic mai mergea, ziceai ca esti de acord cu unele lucruri, cu altele nu, un discurs eurofob si faptul ca acest… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

