Iohannis, atac total: PSD, politica pumnului în gură! E inacceptabil! „PSD legifereaza foarte, foarte prost. Nu e o afirmație pe care o fac fiindca nu-mi place PSD-ul. Am cerut cateva date pentru a vedea totuși care e calitatea legilor care se voteaza de aceasta majoritatea controlata de PSD. In 30 și ceva de situații m-am adresat CCR pentru ca am considerat ca legile promovate, votate de majoritatea PSD sunt proaste. In peste 25 de cazuri CCR mi-a dat dreptate și a declarat actele respective, legile, partial neconstituționale sau integral neconstituționale. Intr-un singur an, peste 25 de legi neconstituționale! In afara de asta, PSD pur și simplu nu mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

