Iohannis, atac Guvern. Coita: Lucrul care mă îngrijorează. Îi amintesc președintelui... "Am ascultat declaratia si inca incerc sa imi gasesc cuvintele pentru ca, pe langa faptul ca am senzatia ca tot ce spune presedintele in ultima vreme tinde sa sune neautentic, mi se pare ca citeste dupa dictare si nu simte, lucru care intr-un fel ma ingrijoreaza, dar in alt fel ma bucura pentru ca, auzind declaratia domniei sale, m-as bucura sa cred ca nu simte cu adevarat asta. Si va dau un exemplu: s-a referit la acele forte politice care dau vina pe altii pentru esecurile lor si vor sa ii pedepseasca pentru ca ei nu au reusit sa obtina rezultatele pe care si le doreau. Și a dat ca exemplu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile europarlamentare se apropie cu pași repezi. In acest timp se configureaza și se reconfigureaza scena politica. Scena politica este una destul de fragmentata, dar totuși dominata de social-democrați. In mod normal alegerile europarlamentare nu sunt foarte interesante pentru alegatorul național,…

- Alex Coita a facut, vineri, la Antena 3, o sinteza a pregatirii luptei pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc anul acesta. Analistul politic susține ca strategia coaliției de guvernare, de a nu anunța de acum candidatul pentru Cotroceni, este benefica pentru a proteja persoana de o erodare…

- Alex Coita a declarat, joi, la Antena 3, ca prezența președintelui Romaniei la ședința de Guvern are o parte buna și una mai puțin buna. Analistul susține ca prezența este benefica, insa motivul ar fi altul fața de cel invocat.

- Gadea s-a referit la declarația președintelui, care spusese ca ”spera ca opoziția sa depuna o moțiune de cenzura”. ”M-am referit doar la mine”, a adaugat rapid Gadea, spunand apoi ca ”trebuie sa fie undeva o problema sufleteasca ca, dupa ce guvernul a fost la Bruxelles și a discutat cu comisarii,…

- "Este comparabil doar cu discursul tinut de presedintele Iohannis in Parlament. Este total neinspirat pentru ziua de 1 Decembrie. Votantii sai spun acelasi lucru, din nefericire. Daca asta am livrat ani de zile, in epoca Basescu, uite ca patru ani in vremea lui Iohannis nu au fost suficienti sa inceapa…

- "Strict politic, este posibil sa asistam la episodul 'Valiza 2'. Adica așa cum s-a incercat acea scamatorie cusuta cu ața alba cu valiza domnului Dragnea, așa se incearca acum alta situație cusuta, din punctul meu de vedere, cu foarte multa ața alba cu domnul Tariceanu. Mizele, evident, sunt multe,…

- 'Ne confruntam din ce in ce mai des si cu amenintari specifice contextului actual, care risca sa puna in pericol chiar democratia si statul de drept - fenomenul fake news - si ieri am avut un exemplu de parada. Manipularea de orice fel a informatiei de interes public si un populism crescut care amageste…