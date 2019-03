Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Stefanescu, secretarul general PSD, a dat duminica seara detalii despre starea de sanatate a lui Liviu Dragnea, precizand ca medicii sunt impartiti in privinta unei eventuale operatii, dar ca liderul PSD va trebui sa stea la pat in urmatoarele zile.

- Informații de ultima ora despre starea de sanatate a lui Liviu Dragnea. Liderul PSD se afla la aceasta ora la spital. A fost dus de urgența la un spital din Capitala, sambata, dupa conferința de...

- Codrin Ștefanescu, secretarul general al PSD, a anunțat ca Liviu Dragnea mai ramane cateva zile internat in spital, urmand ca medicii sa decida daca il vor opera. Social-democratul spune ca doctorii i-au recomandat sa stea intins in pat, alaturi de el, in spital, fiind iubita sa, Irina Tanase."Nu…

- Liviu Dragnea a ramas internat in spital pentru problemele la coloana. Medicii i-a facut RMN si urmeaza sa decida daca este necesara vreo interventie chirurgicala. Deocamdata seful PSD va ramane cateva zile in spital sub observatie si tratament. Pe 18 martie ar trebui sa dea declarații la Inalta Curte…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a lansat sâmbata, în discursul susținut la Snagov, noi atacuri la adresa președintelui Klaus Iohannis. Dragnea a spus ca a constatat ca lui Iohannis îi e lene și sa vorbeasca, reacție la faptul ca șeful statului s-a oprit de mai multe ori în timpul…

- Liviu Dragnea a declarat sâmbata, la Slobozia, ca Parlamentul nu va modifica legea privind bugetul de stat pe anul 2019 si ca o va retrimite la promulgare în forma primita pentru reexaminare.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, la Digi24 ca nu va fi nicio problema cu plata pensiilor, dupa ce președintele Klaus Iohannis a sesizat CCR pe legea bugetului, dar ca majorarea alocațiilor pentru copii nu poate fi facuta pana cand legea bugetului nu intra in vigoare. "E o abordare pur electorala.…

- „In viziunea mea, da (s-a facut de ras-n.r.), nu avea ce sa caute acolo. (...) A fost doar sa citeasca ce i-au scris cei de la Administratia Prezidentiala, sa faca poze si sa plece. Presedintele nu poate bloca deciziile de Guvern. (...) Ai tupeul sa mergi la o sedinta de Guvern pe care tu-l blochezi.…