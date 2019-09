Stiri pe aceeasi tema

- 'In ultimii ani am deschis in jur de 20 de statii. Pentru viitor planificam sa deschidem in jur de 70 de statii, in urmatorii 4 ani. Dezvoltarea pe partea de retail este in cadrul fondului kazah-roman de investitii, care a fost creat la inceputul anului 2019. Pentru 2019-2020 planificam deschiderea…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca a adoptat impreuna cu omologul sau american, Donald Trump, o declaratie comuna, document esential pentru dezvoltarea Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA. "Am adoptat impreuna…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca a adoptat impreuna cu omologul sau american, Donald Trump, o declaratie comuna, document esential pentru dezvoltarea Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA. "Am adoptat impreuna o declaratie comuna. Este prima data cand am facut acest pas.…

- Unul dintre inițiatorii legii privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter comunist e Cristian Ghinea. L-am întrebat cum își explica faptul ca fascismul e unanim condamnat, în schimb, în ceea ce privește comunismul, persista înca o…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Constanța, la evenimentele dedicate Zilei Marinei, ca asigurarea securitatii in zona se poate face doar prin inzestrare si pregatire, mentionand ca liderii europeni au subliniat la Summit-ul de la Sibiu ca toti apara o Europa Unita.

- Presedintele Klaus Iohannis adeclarat joi, in discursul rostit la ceremoniile de Ziua Marinei, de la Constanta, ca, pentru descurajarea actelor ostile in regiunea Marii Negre, avem nevoie de o actiune cuprinzatoare si coordonata la toate nivelurile, inclusiv politic

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a spus in discursul sau cu prilejul Zilei Aviației, ca Romania se prezinta ca un factor de securitate, control si stabilitate a spatiului aerian in regiunea Marii Negre.Fortele Aeriene Romane parcurg in prezent un amplu proces de modernizare si operationalizare,…

- Președintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor, domnul Angel Tilvar, participa zilele acestea la cea de-a 16-a Conferința Internaționala de la Batumi, Georgia. Astazi, 11 iulie 2019, in marja conferinței, deputatul Angel Tilvar a avut o intalnire de lucru cu doamna Tamar…