Incendiu cu o victimă la o casă de locuit din Dumbrava

Incendiu casa de locuit Dumbrava. Intervine Detașamentul de Pompieri din Tg Lapus cu 2 autospeciale si un echipaj de prim ajutor SMURD. Exista si o victima, din primele informatii un copil. The post Incendiu cu o victimă la o casă de locuit din Dumbrava appeared first on eMaramures . [citeste mai departe]