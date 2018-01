Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat ca 2018 este un an special, anul Centenarului, in care romanii ar trebui sa fie uniti, iar atunci cand protesteaza sa o faca in mod constructiv. ‘Proteste vor fi intotdeauna. Poate unii asa inteleg deja sa traiasca: protestand pentru ceva. (…) Eu cred ca la unii,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat ca 2018 este un an special, anul Centenarului, in care romanii ar trebui sa fie uniti, iar atunci cand protesteaza sa o faca in mod constructiv. "Proteste vor fi intotdeauna. Poate unii asa inteleg deja sa traiasca: protestand pentru ceva. (...) Eu…

- Ne referim la educație și sanatate, doua prioritați esențiale. Klaus Iohannis spunea, la inceput de mandat, ca acestea vor fi prioritațile sale. La interviurile DC News, Carmen Avram a taxat lipsa de acțiune a președintelui. "I-am dat toate șansele lui Klaus Iohannis, la inceput de mandat,…

- Cornel Ionica a anuntat ce se va intampla cu iluminatul de sarbatori incepand cu anul viitor, asta dupa ce o parte dintre pitesteni nu au fost incantati de faptul ca nu s-a patruns prin mai multe cartiere cu iluminatul ornamental. „Lumea m-am intrebat de ce nu am pus in nu stiu ce zona a fiecarui…

- Cornel Ionica a anuntat ce se va intampla cu iluminatul de sarbatori incepand cu anul viitor, asta dupa ce o parte dintre pitesteni nu au fost incantati de faptul ca nu s-a patruns prin mai multe cartiere cu iluminatul ornamental. „Lumea m-am intrebat de ce nu am pus in nu stiu ce zona a fiecarui…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a spus ca pana anul viitor vom avea in Parlament proiectul Legii Educației Naționale. “Prin programul de guvernare și prin toate declarațiile publice am spus ca in septembrie anul viitor trebuie sa avem in Parlamentul Romaniei proiectul Legii Educației Naționale”, a spus…

- Liviu Pop a declarat, vineri, la Arad, în cadrul unei conferinte de presa, cu privire la manualele digitale, ca pâna în primavara anului viitor vor fi finalizate cele pentru clasele I – VI. “În perioada urmatoare, vom lansa o competitie de autori pentru…

- ”Intotdeauna poți sa spui ca nu ești mulțumit de ce ai facut. Sigur, am și regrete, am și reproșuri, sunt situații cu care ne-am confruntat in acest an, ca instituție, și eu ca procuror șef, inedite pentru DNA. Au fost cateva persoane din DNA care am constatat ca nu aveau ce sa caute in DNA. Sigur,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, ca prima faza acordului privind Brexit satisface România, precizând ca problema cetatenilor români care se afla în Marea Britanie este bine rezolvata."Eu cred ca se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte…

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Maramures, Doru Dancus, a declarat in sedinta extraordinara din 6 decembrie a CJ Maramures ca Gheorghe Pop de Basesti si Vasile Lucaciu merita sa primeasca titlul de Cetatean de Onoare Post Mortem al judetului Maramures. El propune si crearea uneii comisii care…

- "Salut faptul ca domnul Cioloș iși face partid. In primul rand fiindca PNL are o șansa reala, dar nu știu daca va profita de aceasta șansa, de a desparți apele, de a arata ca nu are a face cu nimic de acest personaj trist și cu formațiunea sa, uneori cu accente fascistoide. Este o mare șansa…

- Gospodarirea inteligenta, dar și facilitațile pe care le ofera resursele naturale ale Covasnei, fac din aceasta un oraș frumos, in continua dezvoltare. Covasna nu mai are nevoie de o prezentare amanunțita, intrucat renumele sau de stațiune balneoclimaterica a inceput deja sa depașeasca granițele țarii.…

- Romanii vor sarbatori anul viitor Centenarul Marii Uniri. Un eveniment unic si irepetabil. Si sarbatoarea ii va prinde cu o gasca de penali, incompetenti, prosti, tupeisti, mincinosi la conducerea Romaniei, scrie Petre Barbu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Romanii vor sarbatori anul viitor Centenarul Marii Uniri. Un eveniment unic si irepetabil. Si sarbatoarea ii va prinde cu o gasca de penali, incompetenti, prosti, tupeisti, mincinosi la conducerea Romaniei.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, condoleanțe membrilor Casei Regale la moartea Regelui Mihai, precizand ca acesta a fost una dintre cele mai mari personalitați ale Romaniei și „a scris cu litere mari” istoria țarii. „Astazi este o zi trista pentru Romania și pentru romani, a trecut in…

- „Poporul roman se desparte indurerat de Regele Mihai, un model de moralitate și demnitate pentru romani, o personalitate care a marcat puternic istoria Romaniei. Ii vom simți mereu lipsa, cu atat mai mult anul viitor, atunci cand vom celebra Centenarul Marii Uniri de la 1918, un moment cu o semnificație…

- Presedintele Klaus Iohannis a rostit, in sfarsit, expresia ce parea la incepurile democratiei magica: „numai impreuna” . Sa intelegem ca acest „impreuna” ii cuprinde si pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu Tariceanu? Iata intreaga fraza: „Numai impreuna, implicati si determinati, vom reusi sa construim…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la recepția oferita cu ocazia Zilei Naționale, ca anul viitor trebuie facuta o analiza a secolului care se incheie și trebuie stabilite obiective clare pentru viitor, insa este nevoie de efortul tuturor forțelor politice, instituțiilor și societații…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a laudat, vineri, pe romanii care au iesit intreg anul in strada pentru a apara justitia si statul de drept, criticandu-i totodata pe liderii coalitiei de la putere, care "inventeaza scenarii despre un alt fel de stat", pentru a tine Romania "captiva", ca "sa o foloseasca…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, in discursul rostit la receptia organizata cu ocazia Zilei Nationale, ca si-ar fi dorit ca in ultimul an sa vada o mai mare preocupare a decidentilor politici pentru consolidarea democratiei independentei justitiei, in schimb constatand preocuparea acestora…

- Principalele rezultate ale cercetarii sociologice Romania 100 Studiul realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie – IRES, la comanda Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, a evidentiat faptul ca Centenarul Marii Uniri este un eveniment asteptat la nivelul opiniei publice. 88-…

- M. Tudose: Proiectele locale vor primi finantare dupa o lista de prioritati Premierul Mihai Tudose foto: www.gov.ro Premierul Mihai Tudose a anuntat ca modificarile la Codul Fiscal convenite cu reprezentantii mediului de afaceri vor fi aprobate, prin amendamente, în cadrul dezbaterii din Parlament…

- “Factorul politic nu intervine decat prin a prelua toate amendamentele venite de la asociatiile profesionale, cred ca e cel mai bun mod de consultare. Toti cei care protesteaza ar trebui sa vada ca incercam cu sprijinul asociatiilor profesionale, cat si al CSM sa facem niste legi mai bune (…) Trebuie…

- Iordache: Cei care protesteaza ar trebui sa vada ca incercam sa facem niste legi mai bune Presedintele Comisiei privind justitia, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat, luni, ca legile justitiei sunt modificate tinand cont de amendamentele depuse de CSM si asociatiile profesionale, iar protestatarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri,la Bruxelles, intrebat cu privire la decizia Comisiei Iordache prin care seful statului nu mai poate refuza numirea presedintelui si vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca lucrurile trebuie clarificate si ca se va implica in mod constitutional,…

- "Legea pensiilor este in lucru, poate va fi gata la anul, sa vedem apoi cat dureaza implementarea si in ce ordine va fi implementata din punct de vedere al beneficiarilor, fiindca va fi foarte greu de procesat milioane de dosare”, a declarat premierul Mihai Tudose, la Antena 3.El a spus…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj, de Ziua Internaționala a Drepturilor Copilului, in care spune ca „fiecare copil este o speranța intr-un viitor mai bun”. „20 noiembrie 1989 are o semnificație aparte, fiind data la care s-a adoptat Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.…

- Comunicat. Sambata, 18 noiembrie 2017, sala Regele Ferdinand a gazduit conferinta cu titlul „Trecut comun –viitor european”. Evenimentul organizat de Primaria Muncipiului Arad in colaborare cu Asociatia Charta XXI, a...

- Fiindca branza de Sibiu este ușor de falsificat, branza produsa in aceasta zona va purta un insemn special. ”De saptamana viitoare aceasta documentație depusa la Ministerul Agriculturii va avea un insemn special care va putea fi vizualizata și e singura telemea care va fi autentificata prin…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut vineri, la Goteborg (Regatul Suediei), o declarație de presa inaintea participarii la Summitul Social privind promovarea locurilor de munca echitabile și a creșterii economice in Uniunea Europeana. Iata transcrierea declarației de presa, potrivit unui comunicat…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut vineri, la Goteborg (Regatul Suediei), o declarație de presa inaintea participarii la Summitul Social privind promovarea locurilor de munca echitabile și a creșterii economice in Uniunea Europeana. Iata transcrierea declarației de presa, potrivit unui comunicat…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Romania dorește o abordare echitabila in privința locurilor de munca la nivel european. "O sa discutam astazi cum putem sa acționam pentru a avea mai multe locuri…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Goteborg, ca nu crede in ridicarea MCV pentru Romania anul viitor, precizand ca optimismul afisat de reprezentantii coalitiei de guvernare in acest sens este „cel putin nepotrivit”. El a reacționat, astfel, la declarațiile liderilor PSD și ale ministrului…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Romania dorește o abordare echitabila in privința locurilor de munca la nivel european. "O sa discutam astazi cum putem sa acționam pentru a avea mai multe locuri de munca,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Goteborg, in Suedia, ca nu crede ca Mecanismul de Colaborare si Verificare (MCV) al Comisiei Europene nu va mai fi aplicat Romaniei de anul viitor si i-a criticat pe oficialii de la Bucuresti care sustin acest lucru, spunand ca afiseaza un optimism...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Goteborg, in Suedia, ca nu crede ca Mecanismul de Colaborare si Verificare (MCV) al Comisiei Europene nu va mai fi aplicat Romaniei de anul viitor si i-a criticat pe oficialii de la Bucuresti care sustin acest lucru, spunand ca afiseaza un optimism nepotrivit.

- Are trei titluri in Cartea Recordurilor și e al doilea cel mai mare acvariu din lume. Acvariul din Dubai și Gradina Zoologica Subacvatica reprezinta, cu siguranța, unele dintre cele mai captivante atracții turistice din Dubai.

- Cea de-a patra editie a festivalului va avea loc la Cluj-Napoca in perioada 2-5 august 2018, urmand ca lista de artisti invitati sa cuprinda aproximativ 250 de nume. Managerul general al Untold, Bogdan Buta, a declarat joi seara, intr-o conferinta de presa, ca vrea ca anul viitor sa ''ridice stacheta…

- Tinerii iubitori de muzica și de distracție au un nou motiv de bucurie. Organizatorii festivalului Untold au anunțat, seara trecuta, ca cea de-a patra ediție va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 2 – 5 august 2018, la festivalul de anul viitor urmând sa participe peste 250…

- Managerul general al Untold, Bogdan Buta, a declarat, joi seara, intr-o conferinta de presa, la finalul prezentarii aftermovie Untold 2017, ca incepand cu saptamana viitoare se vor pune in vanzare primele bilete la un pret special pentru editia de anul viitor. ”Deschidem anul viitor un nou…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut o conferința de presa menita sa il readuca in prim-planul luptelor din politica interna, domeniu din care a fost absent in ultima luna, practic luand startul pentru un nou mandat. Pe modelul metaforei cu „elefanții din incapere”, tema principala de atac a Președintelui…

- Președintele Klaus Iohannis a cerut reexaminarea Legii privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului (1916-1918) si Centenarul Marii Uniri, printre reproșurile aduse fiind lipsa acurateții datelor istorice.

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a declarat, duminica seara, la Realitatea TV, ca este important sa fie transmis un mesaj frațesc catre minoritați, în special pentru cea maghiara, pentru a sarbatori împreuna cu românii țara în care traiesc, pentru Centenarul Marii Uniri,…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, Lucian Romașcanu, a declarat duminica seara, la Realitatea TV, ca este important sa fie transmis un mesaj frațesc catre minoritați, in special pentru cea maghiara, pentru a sarbatori impreuna cu romanii țara in care traiesc, pentru Centenarul Marii Uniri.…

- Trimisul special al AGERPRES, Catalina Matei, transmite: Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri la Bruxelles, dupa reuniunea Consiliului European, ca mesajul transmis de liderii Uniunii este unul pozitiv și ca liderii UE vor sa faca Uniunea mai "buna, mai apropiata de cetațean".…

- Trimisul special al AGERPRES, Catalina Matei, transmite: Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri la Bruxelles, dupa reuniunea Consiliului European, ca mesajul transmis de liderii Uniunii este unul pozitiv și ca liderii UE vor sa faca Uniunea mai "buna, mai apropiata de cetațean".…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri la Bruxelles, dupa reuniunea Consiliului European, ca mesajul transmis de liderii UE este unul pozitiv, aceștia dorind sa faca Uniunea "mai buna, mai apropiata de cetațean". "Mesajul general pe care putem sa îl dam dupa aceste…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Adunarea Parlamentara a NATO, ca prezenta inaintata de pe Flancul Estic trebuie intarita, mai ales in Sud, la Marea Neagra, afirmand ca diferentele dintre masurile luate pentru Nordul Flancului si cele din Sudul sau trebuie sa...

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni ca prezența inaintata de pe Flancul estic al NATO trebuie intarita. "Prezența înaintata de pe Flancul estic trebuie întarita, mai ales în sud, la Marea Neagra, pe toate dimensiunile. De asemenea, diferențele actuale…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni ca prezența inaintata de pe Flancul estic al NATO trebuie intarita. "Prezența înaintata de pe Flancul estic trebuie întarita, mai ales în sud, la Marea Neagra, pe toate dimensiunile. De asemenea, diferențele actuale…