”Trebuie sa spun foarte clar și raspicat: siguranța cetațenilor romani nu este negociabila. Trebuie sa tragem concluzii și sa venim cu masuri care permit omului sa stea liniștit și sa nu se teama ca un delincvent vine peste el acasa. (...) Se cauta un vinovat pentru aceasta lege. Va spun clar - nu aceasta este soluția, cautarea vinovațiilor in alte guverne sau majoritați. Solicit guvernului sa faca intr-un timp scurt o analiza profunda și sa vina cu soluții. Aceste soluții trebuie sa vina de la guvern, de la Ministerul Justiției, se poate intra in procedura in Parlament”, a spus șeful statului.…