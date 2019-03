Stiri pe aceeasi tema

- Incompetentii ajunsi in posturi importante din guvernarea Romaniei nu detin intaietatea mondiala, asa cum ne-am fi putut inchipui, chiar daca ne impresioneaza cu performantele pe care ni le prezinta in fiecare zi de cand se afla la putere.

- Incompetentii ajunsi in posturi importante din guvernarea Romaniei nu detin intaietatea mondiala, asa cum ne-am fi putut inchipui, chiar daca ne impresioneaza cu performantele pe care ni le prezinta in fiecare zi de cand se afla la putere.

- Dupa Corina Crețu, și Mihai Tudose alege PRO Romania. ”Acum 27 de ani am intrat in politica din dorința de a face ceva pentru Braila și pentru Romania. 27 de ani am fost membru PSD și nu am precupețit niciun efort pentru a face bine oamenilor, pentru a onora increderea celor ce m-au votat.…

- "Acum 27 de ani am intrat in politica din dorința de a face ceva pentru Braila și pentru Romania. 27 de ani am fost membru PSD și nu am precupețit niciun efort pentru a face bine oamenilor, pentru a onora increderea celor ce m-au votat. Chiar și in cele mai grele momente prin care a trecut…

- Intalnirea anuala a sefului statului cu sefii misiunilor diplomatice din Romania a avut loc, marti, la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis a transmis ambasadorilor straini ca va face tot ce tine de el, ca presedinte, ca "valorile democratiei si a statului de drept sa nu fie afectate". Seful…

- Europarlamentarul Andi Cristea l-a criticat miercuri pe presedintele Klaus Iohannis, afirmand ca ”e in ”. Eurodeputatul a mai spus ca sunt colegi din PE care l-au intrebat, ironic, daca seful statului a luat meditatii de la predecesorul sau, Traian Basescu. „Presedintele e in , iar noi vom cauta sa…

- Fostul președinte al Romaniei Ion Iliescu are un mesaj clar pentru clasa politica din Romania, in momentul preluarii președinției Uniunii Europene: E nevoie de consens și de responsabilitate pe scena...

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a anunțat ca elevii care nu au ținut pasul cu programa școlara vor face ore suplimentare. Masura se va aplica elevilor din clasa a III-a și pana in clasa a VIII-a. Ecaterina Andronescu nu a precizat, insa, cum vor fi selectați elevii și dupa ce criterii. Ministrul…