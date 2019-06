Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis cere tuturor partidelor din Republica Moldova sa dialogheze si sa evite destabilizarea tarii. Intr-un comunicat de presa, Iohannis face un apel ferm pentru respectarea democrației și a statului de drept.

- Fața de evoluțiile politice recente din Republica Moldova, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, adreseaza tuturor forțelor politice din aceasta țara un apel ferm pentru respectarea democrației și a statului de drept.”Stabilitatea Republicii Moldova este esențiala pentru continuarea parcursului…

- Președintele Romaniei a transmis un mesaj cu privire la situația politica tensionata din Republica Moldova. Klaus Iohannis a facut apel la calm și la respectarea ”democrației și statului de drept”: ”Fața de evoluțiile politice recente din Republica Moldova, Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis,…

- „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca votul dat astazi in Senat reprezinta un act de crasa sfidare a romanilor care și-au exprimat opțiunea clara la referendumul din 26 mai. La doar cateva zile dupa ce romanii au sancționat explicit și dur politica PSD-ALDE de a pune instituțiile…

- Starea de incertitudine din Republica Moldova ii pune pe mulți intr-o zona de așteptare, a declarant ambasadorul Romaniei la Chișinau, Daniel Ionița, in cadrul unui emisiuni la postul TVR Moldova.

- „Cetațenii unioniști, dupa ce au fost dezamagiți în repetate rânduri de PPCD, PLDM, PL, sunt acum asaltați de o avalanșa de coaliții, blocuri și alte inițiative care aduna liderii unioniști la aceeași masa fara a schimba esența problemei: dezorganizare profunda, decizii politice…

- Alex Coita, prezent in platoul Romania TV, a taxat discursul lui Iohannis, considerand ca face erori grave. "Nu pot sa zic ca am fost impresionat de discursul lui Iohannis. Trebuie sa fie foarte atent in a ridica așteptarile liberalilor prea sus, cred ca toți iși doresc sa intre la guvernare,…

- Presedintele Klaus Iohannis a pledat, marti, intr-o dezbatere, pentru prezenta la vot, la alegerile care urmeaza in Romania. Seful statului atrage atentia ca "acest accident al democratiei, care s-a produs la ultimele alegeri parlamentare, cand prezenta la vot a fost mica, se datoreaza mai putin PSD-ului…