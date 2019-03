Iohannis anunta oficial cand face consultarile pe referendum Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele va avea marti consultari cu reprezentanti ai societatii civile pe tema referendumului pentru justitie.



Informatia a aparut in spatiul public saptamana trecuta, cand a fost publicata pe Facebook de Elena Calistru, presedinte si co-fondator al asociatiei Funky Citizens.



Intalnirea va avea loc marti, de la ora 15:00, precizeaza Administratia Prezidentiala, care nu specifica si ce organizatii au fost invitate la Cotroceni.



Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca este "aproape hotarat" sa convoace un…

Sursa articol si foto: business24.ro

